У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

Олена Кюпелі
20 лютого 2026, 12:56
Блогерка з Китаю втратила 140 000 підписників, коли вони побачили її справжнє обличчя.
Стрімер з Китаю потрапила в неприємну ситуацію
Стрімерка з Китаю потрапила в неприємну ситуацію / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Чому пішли підписники стримерки
  • Чому виникла дискусія

В епоху, коли алгоритми винагороджують бездоганність, навіть момент нефільтрованої реальності може шокувати.

Китайська авторка контенту переконалася в цьому на власному досвіді, коли її фільтр краси дав збій під час прямої трансляції.

відео дня

Фрагменти цього моменту швидко поширилися в інтернеті, викликавши дискусії про цифрові стандарти краси і тиск, який чинить онлайн-зображення. Про це пише India Today.

На відео видно, як інфлюенсер веде звичайну пряму трансляцію, коли фільтр раптово вимикається. Перетворення ледь помітне, але відчутне: більш гладка, порцелянова шкіра поступається місцем природній текстурі і більш теплому кольору обличчя.

Її очі здаються меншими, лінія підборіддя м'якшою, риси обличчя ближчими до повсякденної реальності, ніж до стилізованого, лялькового образу, який бачили глядачі.

Через кілька секунд фільтр знову активується, відновлюючи збільшені очі, чіткіші контури і бліде світіння. Жінка, однак, зберігає спокій. Вона поправляє волосся, посміхається в камеру і продовжує зніматися, як ні в чому не бувало.

Як фільтри змінюють зовнішність
Як фільтри змінюють зовнішність / Фото Instagram/timesapplaudtrends_

У повідомленнях, що поширюються на таких платформах, як X та Instagram, стверджується, що вона втратила близько 140 000 підписників незабаром після збою.

Інцидент знову розпалив дебати про повсюдне використання б'юті-фільтрів у бурхливо розвиваючій китайській індустрії прямих трансляцій.

Багато творців контенту годинами транслюють контент на таких платформах, як Douyin, взаємодіючи з аудиторією, виступаючи або просуваючи товари у висококонкурентному цифровому просторі.

Фільтри, що збільшують очі, згладжують шкіру і покращують структуру обличчя, стали стандартними інструментами, які часто розглядаються як необхідні для привернення уваги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

секрети краси
Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

