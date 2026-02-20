У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

Блогерка з Китаю втратила 140 000 підписників, коли вони побачили її справжнє обличчя.

Стрімерка з Китаю потрапила в неприємну ситуацію / Колаж Главред, фото скріншот

В епоху, коли алгоритми винагороджують бездоганність, навіть момент нефільтрованої реальності може шокувати.

Китайська авторка контенту переконалася в цьому на власному досвіді, коли її фільтр краси дав збій під час прямої трансляції.

Фрагменти цього моменту швидко поширилися в інтернеті, викликавши дискусії про цифрові стандарти краси і тиск, який чинить онлайн-зображення. Про це пише India Today.

На відео видно, як інфлюенсер веде звичайну пряму трансляцію, коли фільтр раптово вимикається. Перетворення ледь помітне, але відчутне: більш гладка, порцелянова шкіра поступається місцем природній текстурі і більш теплому кольору обличчя.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face ? pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ ? (@ClownWorld) 16 лютого 2026

Її очі здаються меншими, лінія підборіддя м'якшою, риси обличчя ближчими до повсякденної реальності, ніж до стилізованого, лялькового образу, який бачили глядачі.

Через кілька секунд фільтр знову активується, відновлюючи збільшені очі, чіткіші контури і бліде світіння. Жінка, однак, зберігає спокій. Вона поправляє волосся, посміхається в камеру і продовжує зніматися, як ні в чому не бувало.

Як фільтри змінюють зовнішність / Фото Instagram/timesapplaudtrends_

У повідомленнях, що поширюються на таких платформах, як X та Instagram, стверджується, що вона втратила близько 140 000 підписників незабаром після збою.

Інцидент знову розпалив дебати про повсюдне використання б'юті-фільтрів у бурхливо розвиваючій китайській індустрії прямих трансляцій.

Багато творців контенту годинами транслюють контент на таких платформах, як Douyin, взаємодіючи з аудиторією, виступаючи або просуваючи товари у висококонкурентному цифровому просторі.

Фільтри, що збільшують очі, згладжують шкіру і покращують структуру обличчя, стали стандартними інструментами, які часто розглядаються як необхідні для привернення уваги.

