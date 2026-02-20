На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

Головне з новини:
- На вихідних у Житомирській області буде морозно, місцями зі снігом та ожеледицею
- У понеділок погода потеплішає, нічний мокрий сніг перейде в дощ
Житомирська область готується до чергового похолодання та складних дорожніх умов. За даними обласного центру з гідрометеорології, найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу. Про це пише сайт Житомир.info.
У суботу, 21 лютого, над Житомиром та областю триматиметься невелика хмарність, опадів не очікується, проте дороги залишатимуться слизькими через ожеледицю. Південний вітер буде слабким, а нічні температури у місті опустяться до −13…−15°, по області - до −18°, місцями навіть до −20°. Удень мороз послабшає, але залишиться в межах 0…−5°.
У неділю, 22 лютого, небо буде хмарним із періодичними проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, тоді як удень істотних опадів не прогнозують. Ожеледиця збережеться, а південно‑західний вітер посилиться до 5–10 м/с. Температура вночі становитиме −6…−11°, а вдень коливатиметься від легкого мінуса до +3°.
Понеділок, 23 лютого, принесе зміну погоди: уночі мокрий сніг переходитиме в дощ, а вдень опади стануть слабшими, але повністю не припиняться. Південно‑західний вітер посилиться до 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3° до −2°, а вдень підніметься до 0…+5°.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
