"До Галкіна, як до місяця": в мережі висміяли довгокосого Кіркорова

Коротко:
- Як Кіркоров розсмішив
- Що про нього думають підписники
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився в новому образі, який жорстко розкритикували жителі терористичної Росії.
Так, Кіркоров з'явився в довгій і кучерявій перуці, схожій на зачіску, яку він носив в молодості, багато років тому. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото в декількох образах.
"Гучний дроп це не ШІ! Це творчий експеримент! Викликав масу обговорень. Значить, наша задумка вдалася", - написав путініст про свій кучерявий лук.
Путіністу, мабуть, здалося, що він схожий на стильного американського рокера, проте співвітчизники з його терористичної батьківщини думають інакше.
Росіяни почали писати, що путініст Кіркоров став схожим на російського співака Валерія Леонтьєва.
Крім того, вони відзначили, що до нинішнього чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна Кіркорову ще дуже далеко.
Раніше Главред повідомляв, що в терористичній Росії стало відомо про смерть 39-річного соліста групи Shortparis Миколи Комягіна.
Напередодні російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.
Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.
