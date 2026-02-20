"До Галкіна, як до місяця": в мережі висміяли довгокосого Кіркорова

Путініст Кіркоров з'явився в новому образі, чим розбурхав росіян.

Путініст Кіркоров розсмішив росіян / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився в новому образі, який жорстко розкритикували жителі терористичної Росії.

Так, Кіркоров з'явився в довгій і кучерявій перуці, схожій на зачіску, яку він носив в молодості, багато років тому. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото в декількох образах.

Путініст Кіркоров насмішив підписників / Фото Instagram/fkirkorov

"Гучний дроп це не ШІ! Це творчий експеримент! Викликав масу обговорень. Значить, наша задумка вдалася", - написав путініст про свій кучерявий лук.

Путініст Кіркоров розсмішив підписників / Фото Instagram/fkirkorov

Путіністу, мабуть, здалося, що він схожий на стильного американського рокера, проте співвітчизники з його терористичної батьківщини думають інакше.

Путініст Кіркоров розсмішив підписників / Фото Instagram/fkirkorov

Росіяни почали писати, що путініст Кіркоров став схожим на російського співака Валерія Леонтьєва.

Користувачі висміяли путініста / Скріншот Телеграм

Користувачі висміяли путініста / Скріншот Телеграм

Користувачі висміяли путініста / Скріншот Телеграм

Користувачі висміяли путініста / Скріншот Телеграм

Крім того, вони відзначили, що до нинішнього чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна Кіркорову ще дуже далеко.

Раніше Главред повідомляв, що в терористичній Росії стало відомо про смерть 39-річного соліста групи Shortparis Миколи Комягіна.

Напередодні російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

