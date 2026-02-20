Рус
В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

Олексій Тесля
20 лютого 2026, 16:33
Росія не відступає від своїх максималістських вимог, підкреслила Кая Каллас.
Кая Каллас прокоментувала ймовірність завершення війни

Головне із заяв Каллас:

  • Країна-агресор РФ повинна піти на поступки
  • Росія затягує переговори, а не рухається до миру

Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Є5 (Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія) у Кракові, повідомляє Укрінформ.

відео дня

"Переговори в Женеві вкотре показали, що Росія не відступає від своїх максималістських вимог. За більшістю показників, війна стала ще жорстокішою для України за останній рік. Росія затягує переговори, а не рухається до миру", - підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро та внески на розробку гарантій безпеки. Водночас вона підкреслила: "Нам потрібно побачити поступки з боку Росії, щоб мати стійкий мир".

Високий представник також повідомила, що наступного понеділка ЄС планує прийняти пакет з 20 санкцій проти Росії, які серйозно погіршують здатність Москви вести війну. "Москва не є непереможною, її армія несе рекордні втрати, а економіка перебуває під великим навантаженням", - додала Каллас.

Високий представник ЄС також зазначила, що безпека Європи зараз більш невизначена, ніж будь-коли за останні десятиліття, через загрози з боку Росії, нестабільність на Близькому Сході і виклики з боку Китаю.

Вона підкреслила, що Європа вживає заходів для зміцнення обороноздатності в рамках НАТО, зокрема через розвиток дешевих засобів протиповітряної оборони.

Під час дискусії в Кракові також обговорювалися гібридні загрози з боку Росії, яка, за словами Каллас, "намагається послабити Європу, не переступаючи поріг відкритої війни - від кібератак до саботажу і вторгнень дронів".

Мирна ініціатива США ризикує стати випробуванням для Європи — оглядач

Американська ініціатива щодо врегулювання війни може обернутися серйозними наслідками для Європи — так вважає низка аналітиків. Хоча переговори про можливий мир для України тривають, найгостріші теми залишаються невирішеними, насамперед питання про те, хто контролюватиме спірні території.

Оглядач Reuters П'єр Бріансон зазначає: якщо Москва утримає контроль над окупованими регіонами, європейським країнам доведеться зіткнутися з серйозними політичними та економічними витратами, оскільки такий формат угоди фактично буде нав'язаний Києву.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Раніше Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого природного і трубопровідного газу в ЄС. Регламент прийняли всі 27 країн-членів.

Як повідомлялося, згідно з "планом процвітання", в наступні 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові установи – в тому числі МВФ і Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного і приватного капіталу.

