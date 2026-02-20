Обличчя відомого ведучого постраждало в ДТП — як він виглядає зараз

Андрій Ковальський потрапив у серйозну пригоду за кордоном.

Андрій Ковальський - ведучий / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Ковальський, ICTV

Український ведучий телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський розповів про серйозну дорожньо-транспортну пригоду, яка назавжди залишила слід на його обличчі. Про це він повідомив в ефірі програми "Ранок у великому місті".

За словами Ковальського, інцидент стався під час відрядження за кордон. У момент аварії він перебував на задньому сидінні автомобіля разом з ще однією пасажиркою. Вони не були пристебнуті. Під час зіткнення сусідка врізалася в нього головою і травмувала обличчя Андрія.

Як зараз виглядає Андрій Ковальський / скрін з відео

"ДТП сталася за кордоном. Я був пасажиром і в мене влетіла інша пасажирка. Трохи змінила мені розріз губ. Обов'язково пристібайтеся, якщо ви сідаєте в машину", — попередив Ковальський.

Ведучий на власному досвіді відчув наслідки відмови від ременів безпеки. Лікарям довелося зашивати верхню губу Андрія в двох місцях. Навіть після загоєння на губі залишилися помітні сліди невдалої поїздки.

Андрій Ковальський до схуднення / фото: instagram.com, Андрій Ковальський

Зовнішність Андрія Ковальського змінилася не тільки через аварію. Ведучий істотно скинув вагу, зробивши ставку на правильне харчування, курс вітамінів і регулярні тренування. Крім того, для досягнення максимального результату він звернувся за допомогою до фахівців.

