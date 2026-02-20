Обличчя відомого ведучого постраждало в ДТП — як він виглядає зараз

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з Андрієм Ковальським
- Як зараз виглядає відомий ведучий
Український ведучий телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський розповів про серйозну дорожньо-транспортну пригоду, яка назавжди залишила слід на його обличчі. Про це він повідомив в ефірі програми "Ранок у великому місті".
За словами Ковальського, інцидент стався під час відрядження за кордон. У момент аварії він перебував на задньому сидінні автомобіля разом з ще однією пасажиркою. Вони не були пристебнуті. Під час зіткнення сусідка врізалася в нього головою і травмувала обличчя Андрія.
"ДТП сталася за кордоном. Я був пасажиром і в мене влетіла інша пасажирка. Трохи змінила мені розріз губ. Обов'язково пристібайтеся, якщо ви сідаєте в машину", — попередив Ковальський.
Ведучий на власному досвіді відчув наслідки відмови від ременів безпеки. Лікарям довелося зашивати верхню губу Андрія в двох місцях. Навіть після загоєння на губі залишилися помітні сліди невдалої поїздки.
Зовнішність Андрія Ковальського змінилася не тільки через аварію. Ведучий істотно скинув вагу, зробивши ставку на правильне харчування, курс вітамінів і регулярні тренування. Крім того, для досягнення максимального результату він звернувся за допомогою до фахівців.
