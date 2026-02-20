На момент смерті молодому виконавцю було всього 39 років.

У Росії помер соліст альтернативної групи / Колаж Главред, фото Медузи

У терористичній Росії стало відомо про смерть 39-річного соліста групи Shortparis Миколи Комягіна.

Як пишуть російські пропагандисти, у музиканта не витримало серце після тренування з боксу.

"Стало зле після тренування з боксу і серце не витримало", — написала пропагандистка Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі.

Помер соліст групи Shortparis / Фото Instagram/_shortparis_

Про смерть Комягіна також повідомила менеджер Shortparis Марина Косухіна. "Микола з нами більше немає. Журналістів прошу мати повагу і не чіпати нас найближчим часом", — розповіла вона в соцмережах.

Микола Комягін народився в Новокузнецьку, у 2010 році переїхав до Санкт-Петербурга. Дебютний альбом Shortparis вийшов у 2013 році. Комягін був фронтменом і ідеологом групи.

Про групу Shortparis Shortparis - російський музичний колектив, що складається з музикантів із Санкт-Петербурга, які стилістично визначають себе як пост-поп, поп-нуар, авант-поп. Позиціонують себе опозицією сучасній музичній сцені. Група заснована в 2012 році.

