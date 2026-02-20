Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Віталій Кірсанов
20 лютого 2026, 04:00
916
Головоломки допомагають поліпшити увагу, тренують пам'ять і стимулюють розумову активність.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки - чудовий спосіб прокачати концентрацію, пам'ять і швидкість мислення. Особливо популярні завдання формату "Знайдіть відмінності", де потрібно порівняти дві майже однакові картинки і помітити ледь вловимі деталі.

Як пише Jagranjosh, такі вправи ефективно тренують спостережливість і вміння швидко аналізувати візуальну інформацію.

Готові перевірити себе? Перед вами дві ілюстрації: на них зображені жінка і кішка, які сплять на дивані. На перший погляд сцени виглядають абсолютно однаково, проте між ними приховані три невеликі відмінності.

відео дня

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання - виявити всі відмінності всього за 23 секунди. Зверніть увагу на кольори, форми і розташування дрібних деталей - саме там найчастіше ховаються зміни.

Вдалося знайти всі три?

Відмінний результат! Це свідчить про розвинену уважність і хороший рівень візуального сприйняття.

Якщо ж якісь відмінності залишилися непоміченими - не турбуйтеся. Перевірте правильні відповіді нижче і спробуйте знову.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

07:05Україна
Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

02:09Світ
РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Останні новини

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

Реклама
02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк із серіалу "Баффі — переможниця вампірів" завершує розлучення

00:17

"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

19 лютого, четвер
23:53

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

23:49

Чому в паличках від Chupa Chups є дірка: геніальна інженерна ідея, яка рятує життя

23:41

Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

22:59

Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

22:34

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:25

Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Реклама
22:08

Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

21:58

Як зварити яйця так, щоб вони моментально чистилися: проста хитрість

21:41

В Запорізькій області ввели нові графіки відключення світла на 20 лютого

21:20

Жир зникає за секунди: як відмити пластикові контейнери, щоб стали, як нові

21:14

Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

21:08

Фільми для яскравого кіновечора: 5 найкращих ролей Бенісіо дель Торо

20:35

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

20:31

6 місць у домі, які "з'їдають" сигнал Wi-Fi: де не можна встановлювати роутер

19:59

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:28

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

19:23

В Україні посеред лісу знайшли "таємне місто" - науковці б'ють на сполохВідео

19:21

Чому жінки у Середньовіччі повністю збривали брови: відповідь здивує багатьох

19:10

Як формується в РФ "лояльність суспільства до війни"?Погляд

19:00

Секрет гармонії на грядках: що саджати разом, а що може зіпсувати урожайВідео

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

Реклама
17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВідео

16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Відео

16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти