Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

В Україні разом із підвищенням температур очікуються опади.

Прогноз погоди в Україні на 21-22 лютого / фото: УНІАН

Погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі у найближчій перспективі. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вночі 21 та 22 лютого очікується -10-16 градусів, у південній частині та 22 лютого і на заході -2-6 градусів. Вдень у суботу також буде помірний мороз, -2-7 градусів, а в неділю вже запахне "березневою тенденцією", бо очікується від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Погода в Україні 21 лютого / фото: скріншот з meteoprog

"Антициклон не допустить багато опадів вихідними. Винятки: у суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю - переважно дощ в західних областях. І все", - додала Діденко.

Погода в Україні 22 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві

21 лютого вночі у столиці очікується -15 градусів, а вдень температура буде значно вищою до -5 градусів. 22 лютого вночі прогнозують -12 градусів, вдень -1 градус.

Погода в Києві 21 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Попри низькі температури завтра у Києві буде сонячно, у неділю ж збільшиться хмарність, але без істотних опадів.

Погода в Києві 22 лютого / фото: скріншот з meteoprog

А з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Синоптична кардіограма 21 лютого - 2 березня / фото: t.me/PohodaNatalka

Главред писав, що згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 21 лютого під впливом чергового циклону в Україні знову очікуються опади. Вони випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході прогнозується дощ. Подекуди можливий туман та ожеледиця.

22 лютого, місцями в Україні очікується невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві та області сьогодні синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. На дорогах ожеледиця, тому оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Напередодні стало відомо, що останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. Після опадів, що пройшли напередодні, місто очікує сухий та помірно холодний вікенд.

