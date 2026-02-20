Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

Анна Косик
20 лютого 2026, 14:21
73
В Україні разом із підвищенням температур очікуються опади.
погода в киеве, зима, мороз
Прогноз погоди в Україні на 21-22 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли будуть найхолодніші ночі
  • Коли в Україні почне поступово підвищуватися температура

Погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі у найближчій перспективі. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вночі 21 та 22 лютого очікується -10-16 градусів, у південній частині та 22 лютого і на заході -2-6 градусів. Вдень у суботу також буде помірний мороз, -2-7 градусів, а в неділю вже запахне "березневою тенденцією", бо очікується від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

відео дня
погода в украине 21 февраля
Погода в Україні 21 лютого / фото: скріншот з meteoprog

"Антициклон не допустить багато опадів вихідними. Винятки: у суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю - переважно дощ в західних областях. І все", - додала Діденко.

погода в украине 22 февраля
Погода в Україні 22 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві

21 лютого вночі у столиці очікується -15 градусів, а вдень температура буде значно вищою до -5 градусів. 22 лютого вночі прогнозують -12 градусів, вдень -1 градус.

погода в киеве 21 февраля
Погода в Києві 21 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Попри низькі температури завтра у Києві буде сонячно, у неділю ж збільшиться хмарність, але без істотних опадів.

погода в киеве 22 февраля
Погода в Києві 22 лютого / фото: скріншот з meteoprog

А з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

синоптическая кардиограмма
Синоптична кардіограма 21 лютого - 2 березня / фото: t.me/PohodaNatalka
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як зміниться погода в останні дні лютого - прогноз метеоролога

Главред писав, що згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 21 лютого під впливом чергового циклону в Україні знову очікуються опади. Вони випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході прогнозується дощ. Подекуди можливий туман та ожеледиця.

22 лютого, місцями в Україні очікується невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві та області сьогодні синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. На дорогах ожеледиця, тому оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Напередодні стало відомо, що останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. Після опадів, що пройшли напередодні, місто очікує сухий та помірно холодний вікенд.

Більше новин:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:21Синоптик
Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:29Війна
Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

14:21

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:09

Чому жадібні чоловіки не здатні любити: психолог розкрила суть "скнар"

14:04

"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставанняВідео

13:51

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
13:50

"Бавовни стало ще більше": СБУ посилила далекобійні удари по рф, - експерт

13:45

Таємниця під підлогою: дівчина знайшла щось незвичайне в закритому магазиніВідео

13:32

Плівки для телебачення, а не для суду, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

13:10

Вчитель підірвав Мережу, назвавши топ-3 ознаки педагога "радянської закалки"

Реклама
12:56

У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

12:43

"До Галкіна, як до місяця": в мережі висміяли довгокосого Кіркорова

12:29

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:19

Наречена вп'яте: Сандулеса приголомшила новиною про таємне весілля

12:11

Було 39 років: в РФ помер соліст популярної групи

12:09

Не тренди винні: 5 причин, чому образ виглядає застарілим

12:04

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:01

"Кнопка не у Лукашенка": чи можливе нове вторгнення в Україну з території БілорусіВідео

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 21 лютого: Ракам - терпіння, Скорпіонам - самостійність

11:44

Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа, є руйнування

11:41

"Помийна ганчірка": блогерка Верба рознесла втікачку Стужук

Реклама
11:35

Погані сусіди для томатів: які рослини виснажать ґрунт і згублять плоди

11:01

Для чого в СРСР масово клали батарейки в морозилку: пояснення неабияк здивує

10:57

Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережуВідео

10:56

В Одесі - енергокриза: яка ситуація зі світлом і теплом та коли стане легше

10:48

Ціль не енергетика: РФ готує нові атаки на Україну, які міста під загрозою

10:33

"Судочок" - це надто банально: як українською можна дотепно назвати контейнер для їжі

10:12

Чому літаки завжди фарбують в білий колір: пілот назвав справжню причину

10:07

Дзідзьо показав головну жінку у своєму житті: "Будь щаслива"Відео

09:54

"Нейтральну" країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

09:49

Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

09:27

ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

09:12

Варені яйця категорично не можна кидати в холодну воду: яка причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

08:55

В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

08:50

Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

08:28

Європа непомітно стала головним двигуном виживання України після 4 років війни - Axios

08:27

Помер зірка "Ейфорії" Ерік Дейн: що сталося

08:10

Чому Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну насправдіПогляд

07:45

РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

Реклама
06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти