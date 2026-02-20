Дзідзьо показав головну жінку у своєму житті: "Будь щаслива"

Артист виклав у соцмережі відео з рідною людиною.

Дзідзьо сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дзідзьо

Співак привітав маму з днем народження

Як виглядає мама Дзідзьо

Відомий український артист Дзідзьо вирішив порадувати свою маму і публічно привітав Галину Янівну з днем народження. На кадрах, які співак розмістив в Instagram, можна побачити, як виглядає мама виконавця.

Дзідзьо зворушливо звернувся до Галини Янівни в її свято з ніжними словами. Він побажав їй міцного здоров'я і зізнався, що мріє зустрітися якомога швидше.

Мама Дзідзьо святкує день народження / скрін з відео

"Мамо, з Днем народження, моя рідненька. Бажаю Вам здоров'я, радості і довгих років життя. Будьте щасливі кожного дня. Я мрію про нашу зустріч. Дякую Вам за життя, за любов, за підтримку – за все, що Ви для мене зробили і робите. Многая літа!" – написав зірковий син.

Зараз Дзідзьо не має можливості бачитися з мамою, тому що вона довгий час проживає за кордоном. Виконавець також опублікував невелике відео під пісню "Я їду до мами". На ньому іменинниця гуляє по пляжу, тримаючи в руках велику мушлю. Мама Дзідзьо викликала захоплення шанувальників співака, які приєдналися до привітань у коментарях.

Дзідзьо - особисте життя / фото: instagram.com, Дзідзьо

"Вітаю цю прекрасну жінку з Днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя і довгих років життя"

"Мої вітання мамі! Має хорошого сина"

"Боже, як ви схожі! Мамочко, з ДН!"

Група DZIDZIO DZIDZIO (Дзідзьо) - українська поп-група, створена в 2009 році за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя групи, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попа". На додаток до літературної української мови, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

