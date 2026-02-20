В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

Вертоліт Robinson зник з радарів у тайзі. Проводиться пошукова операція.

В Амурській області Росії зник з радарів приватний вертоліт Robinson, на борту якого, за попередніми даними, перебувало три людини: пілот і два пасажири — співробітники правоохоронних органів, які повинні були повернутися з оперативно-розшукових заходів.

Вертоліт зник з радарів приблизно в 130 кілометрах від села Амаранка Ромненського району Амурської області. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Російське медіа Mash пише, що гелікоптер Robinson вилетів з лісозаготівельної ділянки неподалік від села Амаранка. Через деякий час він зник з радарів у Ромненському муніципальному окрузі. Востаннє він був на зв'язку 19 лютого.

Через інцидент із зникненням вертольота в Амурській області в РФ порушили кримінальну справу.

У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі заявили, що на борту зниклого гелікоптера перебували співробітники правоохоронних органів. За даними російського відомства, їх було двоє.

Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих в регіоні розпочало пошуково-рятувальну операцію. На місце прибули оперативна група, рятувальники пошуково-рятувального загону та аеромобільне угруповання. Зниклий вертоліт розшукують 36 рятувальників.

"Місцевість, де ведуться пошуки вертольота, тайгова і важкодоступна, повідомили ТАСС у Східному міжрегіональному СУТ СК Росії. Повітряне судно шукають, зокрема, із застосуванням авіаційної техніки", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Амаранка - село в Ромненському районі Амурської області Російської Федерації. Розташоване на території українського історичного та етнічного краю Зелений Клин.

Входить до складу муніципального утворення Амаранська сільська рада. Населення за переписом 2001 року становило 244 особи, пише Вікіпедія.

