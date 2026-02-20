Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

Анна Ярославська
20 лютого 2026, 08:55
176
Вертоліт Robinson зник з радарів у тайзі. Проводиться пошукова операція.
Вертоліт Robinson
Вертоліт Robinson зник з радарів приблизно за 130 кілометрів від села Амаранка / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Shot

Коротко:

  • Гелікоптер зник з радарів приблизно за 130 км від села Амаранка
  • Останній раз екіпаж виходив на зв'язок 19 лютого
  • У РФ порушено кримінальну справу за фактом зникнення повітряного судна

В Амурській області Росії зник з радарів приватний вертоліт Robinson, на борту якого, за попередніми даними, перебувало три людини: пілот і два пасажири — співробітники правоохоронних органів, які повинні були повернутися з оперативно-розшукових заходів.

Вертоліт зник з радарів приблизно в 130 кілометрах від села Амаранка Ромненського району Амурської області. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

відео дня

Російське медіа Mash пише, що гелікоптер Robinson вилетів з лісозаготівельної ділянки неподалік від села Амаранка. Через деякий час він зник з радарів у Ромненському муніципальному окрузі. Востаннє він був на зв'язку 19 лютого.

Через інцидент із зникненням вертольота в Амурській області в РФ порушили кримінальну справу.

У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі заявили, що на борту зниклого гелікоптера перебували співробітники правоохоронних органів. За даними російського відомства, їх було двоє.

Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих в регіоні розпочало пошуково-рятувальну операцію. На місце прибули оперативна група, рятувальники пошуково-рятувального загону та аеромобільне угруповання. Зниклий вертоліт розшукують 36 рятувальників.

"Місцевість, де ведуться пошуки вертольота, тайгова і важкодоступна, повідомили ТАСС у Східному міжрегіональному СУТ СК Росії. Повітряне судно шукають, зокрема, із застосуванням авіаційної техніки", - йдеться в повідомленні.

Приватний вертоліт зник з радарів в Амурській області
Приватний гелікоптер зник з радарів в Амурській області / Shot

Довідка. Амаранка - село в Ромненському районі Амурської області Російської Федерації. Розташоване на території українського історичного та етнічного краю Зелений Клин.

Входить до складу муніципального утворення Амаранська сільська рада. Населення за переписом 2001 року становило 244 особи, пише Вікіпедія.

Як писав Главред, підрозділи Сил оборони України вразили відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ. Зокрема, в ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли українськими воїнами вражений ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Крім того, 16 лютого 2026 року вражені три пункти управління БПЛА ворога.

У листопаді 2025 року Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський вертоліт Мі-8 за допомогою далекобійного дрона.

Інші новини:

Про джерело: ТАСС

ТАСС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) — найбільше державне інформаційне агентство країни-агресора Росії, повністю підконтрольне Кремлю.

Було засноване в 1904 році (під різними назвами). Повна назва: Інформаційне агентство Росії ТАСС.

Штаб-квартира знаходиться в Москві.

ТАСС є ключовим рупором офіційної позиції Кремля. Агентство поширює офіційні заяви російської влади; формує державну інформаційну повістку; бере активну участь в інформаційній війні проти України та Заходу; систематично публікує пропагандистські матеріали та дезінформацію.

ТАСС включено до санкційних списків ЄС, США, Великої Британії, Канади, України та низки інших країн.

Агентство розглядається як інструмент державної пропаганди РФ. Його матеріали не вважаються незалежним джерелом інформації.

Незалежні міжнародні організації та медіаексперти відзначають систематичне спотворення фактів; подачу інформації виключно в інтересах Кремля; маніпулятивні формулювання та пропагандистські наративи; поширення фейків і непідтверджених даних, особливо на тему війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вертолеты
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

09:49Україна
ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

09:27Фронт
Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

10:12

Чому літаки завжди фарбують в білий колір: пілот назвав справжню причину

10:07

Дзідзьо показав головну жінку у своєму житті: "Будь щаслива"Відео

09:54

"Нейтральну" країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

09:49

Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

09:27

ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
09:12

Варені яйця категорично не можна кидати в холодну воду: яка причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

08:55

В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

08:50

Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

Реклама
08:28

Європа непомітно стала головним двигуном виживання України після 4 років війни - Axios

08:27

Помер зірка "Ейфорії" Ерік Дейн: що сталося

08:10

Чому Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну насправдіПогляд

07:45

РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Реклама
03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк із серіалу "Баффі — переможниця вампірів" завершує розлучення

00:17

"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

19 лютого, четвер
23:53

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

23:49

Чому в паличках від Chupa Chups є дірка: геніальна інженерна ідея, яка рятує життя

23:41

Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

22:59

Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

22:34

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:25

Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

22:08

Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

21:58

Як зварити яйця так, щоб вони моментально чистилися: проста хитрість

21:41

В Запорізькій області ввели нові графіки відключення світла на 20 лютого

21:20

Жир зникає за секунди: як відмити пластикові контейнери, щоб стали, як нові

21:14

Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

21:08

Фільми для яскравого кіновечора: 5 найкращих ролей Бенісіо дель Торо

20:35

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

Реклама
20:31

6 місць у домі, які "з'їдають" сигнал Wi-Fi: де не можна встановлювати роутер

19:59

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:28

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

19:23

В Україні посеред лісу знайшли "таємне місто" - науковці б'ють на сполохВідео

19:21

Чому жінки у Середньовіччі повністю збривали брови: відповідь здивує багатьох

19:10

Як формується в РФ "лояльність суспільства до війни"?Погляд

19:00

Секрет гармонії на грядках: що саджати разом, а що може зіпсувати урожайВідео

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти