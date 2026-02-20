Рус
Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

Олена Кюпелі
20 лютого 2026, 08:50
Реакція короля Чарльза на скандальний арешт не змусила себе чекати.
Король Чарльз відреагував на арешт брата
Король Чарльз відреагував на арешт брата / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот відео

Коротко:

  • Що сказав король
  • Як відреагували члени королівської родини

Король Великої Британії Чарльз жорстко відреагував на новину про те, що його рідний брат, принц Ендрю, був заарештований британською поліцією у зв'язку зі справою Епштейна.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, король був лаконічним і серйозним у своїй реакції на цю подію. "Ми надаємо повну і всебічну підтримку та сприяння владі, і закон повинен перемогти", - коротко і чітко сказав він.

відео дня
король Чарльз III
Король Чарльз III став на бік закону / ua.depositphotos.com

Коротка відповідь короля, що складається з трохи більше ніж 100 слів, — від його імені — була гранично чіткою. "Моя родина і я продовжимо виконувати свій обов'язок і служити вам усім", — йшлося в ній. Бі-Бі-Сі трактує це висловлювання так: "Я поставлю свій обов'язок перед країною вище будь-якої залишкової симпатії, яка може у мене залишитися до мого молодшого брата".

Принц Вільям і принцеса Кетрін підтримали заяву — найвищі члени королівської сім'ї об'єдналися в цій стратегії.

Тактика короля щодо звинувачень на адресу Ендрю різко контрастує з тактикою його покійної матері, королеви Єлизавети II.

королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II зробила недостатньо / ua.depositphotos.com

Як повідомляється, Ендрю був її улюбленим сином, і критики раніше заявляли, що вона не діяла достатньо швидко, щоб притягнути Маунтбаттен-Віндзора до відповідальності за наслідки його дружби із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Принц Ендрю — молодший брат короля Великої Британії Карла III, третя дитина і другий син королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького.

Раніше Главред повідомляв, що в четвер, 19 лютого, поліція заарештувала Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після декількох тижнів викриттів, що стосуються дружби і зв'язків колишнього принца з Джеффрі Епштейном.

Раніше також стало відомо про те, що популярний американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років. Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоана, також відомого як МакСтімі, в серіалі "Анатомія Грей". Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.

Про особу: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він чекав на нього довше за всіх в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Чарльз III
Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

