Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

Коротко:
- Що сказав король
- Як відреагували члени королівської родини
Король Великої Британії Чарльз жорстко відреагував на новину про те, що його рідний брат, принц Ендрю, був заарештований британською поліцією у зв'язку зі справою Епштейна.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, король був лаконічним і серйозним у своїй реакції на цю подію. "Ми надаємо повну і всебічну підтримку та сприяння владі, і закон повинен перемогти", - коротко і чітко сказав він.
Коротка відповідь короля, що складається з трохи більше ніж 100 слів, — від його імені — була гранично чіткою. "Моя родина і я продовжимо виконувати свій обов'язок і служити вам усім", — йшлося в ній. Бі-Бі-Сі трактує це висловлювання так: "Я поставлю свій обов'язок перед країною вище будь-якої залишкової симпатії, яка може у мене залишитися до мого молодшого брата".
Принц Вільям і принцеса Кетрін підтримали заяву — найвищі члени королівської сім'ї об'єдналися в цій стратегії.
Тактика короля щодо звинувачень на адресу Ендрю різко контрастує з тактикою його покійної матері, королеви Єлизавети II.
Як повідомляється, Ендрю був її улюбленим сином, і критики раніше заявляли, що вона не діяла достатньо швидко, щоб притягнути Маунтбаттен-Віндзора до відповідальності за наслідки його дружби із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.
Принц Ендрю — молодший брат короля Великої Британії Карла III, третя дитина і другий син королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що в четвер, 19 лютого, поліція заарештувала Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після декількох тижнів викриттів, що стосуються дружби і зв'язків колишнього принца з Джеффрі Епштейном.
Раніше також стало відомо про те, що популярний американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років. Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоана, також відомого як МакСтімі, в серіалі "Анатомія Грей". Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.
Вас також може зацікавити:
- Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові
- Зламана корона: Король завдав останнього нищівного удару колишньому принцу
- Стало відомо, чому король Чарльз не хоче передавати трон: справа в Вільямі
Про особу: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він чекав на нього довше за всіх в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред