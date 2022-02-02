"Немає достовірних або теоретичних дат початку агресії РФ" - Кулеба

Дмитро Кулеба не знає дат нападу Росії / Reuters

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що немає достовірних дат з приводу початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином він спростував чутки про можливі дати нападу, які поширюються в соцмережах.

"Немає достовірних або теоретичних дат початку агресії РФ. Це все існує в соціальних мережах, подумки у наших експертів, громадян, але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про яку-небудь дату", - сказав Кулеба на брифінгу 2 лютого.

Крім того, міністр запевнив, що влада не упускає контроль за військовою напруженістю біля українських кордонів, а в разі погіршення ситуації будуть миттєво реагувати.

"Ми уважно за всім стежимо. Ми володіємо повнотою інформації про маневри і про те, що відбувається уздовж нашого кордону. Наші партнери також уважно за всім стежать і діляться з нами всією необхідною інформацією. Відповідно, якщо ці вчення почнуть еволюціонувати в щось інше, ми миттєво це побачимо і підготуємося. Уважно стежимо, але зберігаємо голову холодною", – додав Кулеба.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США раніше зробили заяву про те, що Росія за кілька тижнів до можливого військового вторгнення на територію України може організувати провокацію у вигляді нападу на бойовиків " ЛДНР "на Донбасі"під чужим прапором". Як вважають американці, подібні дії можуть стати приводом для повномасштабного наступу на українську державу.

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Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували інформацію про те, що біля українських кордонів знаходиться понад 127 тисяч російських військових. В оборонному відомстві допускають сценарій, при якому Росія може завдати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації заявив, що українці не повинні піддаватися паніці. За його словами, ситуація залишається стабільною. Загроза повномасштабного військового вторгнення Росії присутня з 2014 року, проте небезпеки не стало більше. Збільшилася нагнітання панічних настроїв при такій обстановці. При цьому українська держава має бути готовою до оборони своєї країни.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що пересування військ РФ в прикордонних з Україною територіях пов'язане з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Російська держава вважає рух військ "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що Москву чекають небувалі санкції у разі військового вторгнення в Україну. Російські банки можуть відключити від долара.

У Комітеті Верховної Ради з безпеки сказали, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі загострення російсько-українського військового конфлікту. Це люди з бойовим досвідом, які можуть швидко виконувати поставлені завдання.

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