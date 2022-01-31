Шмигаль назвав загрозу вторгнення Росії в Україну

Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії.

Прем'єр під час пресконференції з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявило, що на випадок російського наступу розроблені плани з оборони та окремих операцій.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ (на кордоні України - ред.). Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.

За його словами, в українських військових розроблені і план оборони, і плани для окремих операцій.

Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "Таємно".

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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