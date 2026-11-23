Київ атакували реактивні дрони.

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​​​​​​Вранці 23 листопада в Києві працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У Києві оголосили повітряну тривогу

У столиці лунали вибухи

В один із районів міста впали уламки

Вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивних дронів.

"Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації о 07:01.

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Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:24.

За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння.

Оновлено. У Святошинському районі уламки впали на території закладу освіти.

Атака на Київ та область - новини

Як повідомляв Главред, кількість загиблих у результаті удару армії країни-агресора РФ по п'ятиповерховому будинку в Димері в Київській області зросла до 11. Водночас рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живу 79-річну жінку, її госпіталізували. Пошуково-рятувальні роботи станом на ранок 23 листопада тривають.

У результаті нічної масованої атаки країни-агресора РФ на Україну 20 листопада загинули вісім осіб, ще 28 - постраждали. Під ударом опинилися Київ та дев’ять областей, а в столиці ракети влучили в критично важливу інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро.

17 листопада внаслідок балістичної атаки РФ було пошкоджено Південний міст у Києві. Через пошкодження Південного мосту без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району. "Зелена" лінія метро тоді курсувала лише між Сирцем і Видубичами.

Депутат Верховної Ради Володимир Крейденко попереджав про ризики для столиці. За його словами, через удари по мостах Київ може розділитися на дві частини. Понтонні мости обіцяють звести до лютого-березня 2027 року.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилює удари по Києву: думка експерта

Експерт Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в інтерв’ю Главреду зазначив, що росіяни поспішають із ударами, поки Україна не розгорнула засоби протидії реактивним "шахедам".

"Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці у нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм потрібно почати раніше", - зазначив фахівець.

Говорячи про столицю, Прокіп звернув увагу на її залежність від об’єднаної енергосистеми, по лініях зв’язку з якою цілеспрямовано завдає ударів ворог.

"У нас дефіцит, і ми залежимо від поставок електроенергії з об’єднаної енергосистеми. Росіяни намагаються зруйнувати ці зв’язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив Прокіп.

Водночас експерт визнав, що Україні бракує засобів протидії повітряним атакам.

"Але варто також враховувати, що у нас дефіцит засобів ППО, а вони нарощують кількість засобів ураження - ракет і дронів", - підкреслив він.

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