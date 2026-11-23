Коротко:
- У Києві оголосили повітряну тривогу
- У столиці лунали вибухи
- В один із районів міста впали уламки
Вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивних дронів.
"Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації о 07:01.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 07:24.
За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння.
Оновлено. У Святошинському районі уламки впали на території закладу освіти.
Атака на Київ та область - новини
Як повідомляв Главред, кількість загиблих у результаті удару армії країни-агресора РФ по п'ятиповерховому будинку в Димері в Київській області зросла до 11. Водночас рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живу 79-річну жінку, її госпіталізували. Пошуково-рятувальні роботи станом на ранок 23 листопада тривають.
У результаті нічної масованої атаки країни-агресора РФ на Україну 20 листопада загинули вісім осіб, ще 28 - постраждали. Під ударом опинилися Київ та дев’ять областей, а в столиці ракети влучили в критично важливу інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро.
17 листопада внаслідок балістичної атаки РФ було пошкоджено Південний міст у Києві. Через пошкодження Південного мосту без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району. "Зелена" лінія метро тоді курсувала лише між Сирцем і Видубичами.
Депутат Верховної Ради Володимир Крейденко попереджав про ризики для столиці. За його словами, через удари по мостах Київ може розділитися на дві частини. Понтонні мости обіцяють звести до лютого-березня 2027 року.
Чому Росія посилює удари по Києву: думка експерта
Експерт Андріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в інтерв’ю Главреду зазначив, що росіяни поспішають із ударами, поки Україна не розгорнула засоби протидії реактивним "шахедам".
"Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці у нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм потрібно почати раніше", - зазначив фахівець.
Говорячи про столицю, Прокіп звернув увагу на її залежність від об’єднаної енергосистеми, по лініях зв’язку з якою цілеспрямовано завдає ударів ворог.
"У нас дефіцит, і ми залежимо від поставок електроенергії з об’єднаної енергосистеми. Росіяни намагаються зруйнувати ці зв’язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив Прокіп.
Водночас експерт визнав, що Україні бракує засобів протидії повітряним атакам.
"Але варто також враховувати, що у нас дефіцит засобів ППО, а вони нарощують кількість засобів ураження - ракет і дронів", - підкреслив він.
Інші новини:
- Кремль не приховує планів захопити більшу частину України: в ISW розкрили подробиці
- Вогонь видно за кілометри: у Ростовській області дрони атакували стратегічний НПЗ
- Горить ключовий вузол нафтопроводу "Дружба": що відомо про атаку на Татарстан
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред