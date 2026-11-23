Актриса відверто розповіла про невдалий досвід у косметолога.

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Наталка Денисенко - побічні ефекти ботулотоксину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Які ускладнення виникли у Наталки Денисенко

Які б'юті-процедури актриса продовжує робити

Відома українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс" про неприємні наслідки популярної косметологічної процедури. Артистка зізналася, що нещодавно зіткнулася з важким побічним ефектом після ін'єкцій ботулотоксину.

За словами зірки, реакція організму виявилася вкрай болючою: її мучили сильні головні болі, а також погіршився зір. Хоча з часом тривожні симптоми минули, пережитий стрес змусив Денисенко переглянути свій підхід до догляду за обличчям і почати шукати безпечніші альтернативи.

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Наталка Денисенко - косметичні процедури / скріншот із відео

"Я нормально ставлюся і до пластичної хірургії, і до косметології, але намагаюся не переборщувати. Нещодавно у мене був дуже сильний побічний ефект від ін'єкцій ботулотоксину: сильні головні болі та негативний вплив на зір. Це минуло, але ботокс я собі більше ніколи не робитиму, шукатиму альтернативи", - поділилася актриса.

Водночас Наталка не приховує, що продовжує відвідувати косметолога та вдається до інших ін’єкційних методик для підтримання молодості шкіри. У її губах є трохи гіалуронової кислоти, також вона регулярно робить біоревіталізацію та пробувала препарати на основі полімолочної кислоти.

Наталка Денисенко - пластичні операції / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Що стосується пластичних операцій, то поки що артистка до них не готова, проте не виключає хірургічного втручання в майбутньому, якщо виникне реальна необхідність.

"Щодо пластики в майбутньому - поки що не планую, але якщо з’явиться така потреба, бажання і можливість, то чому б і ні. Будь-яке хірургічне втручання - це навантаження для організму, тому ставлюся до цього серйозно", - підкреслила Денисенко.

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