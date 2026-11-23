Ви дізнаєтеся:
- Які ускладнення виникли у Наталки Денисенко
- Які б'юті-процедури актриса продовжує робити
Відома українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс" про неприємні наслідки популярної косметологічної процедури. Артистка зізналася, що нещодавно зіткнулася з важким побічним ефектом після ін'єкцій ботулотоксину.
За словами зірки, реакція організму виявилася вкрай болючою: її мучили сильні головні болі, а також погіршився зір. Хоча з часом тривожні симптоми минули, пережитий стрес змусив Денисенко переглянути свій підхід до догляду за обличчям і почати шукати безпечніші альтернативи.
"Я нормально ставлюся і до пластичної хірургії, і до косметології, але намагаюся не переборщувати. Нещодавно у мене був дуже сильний побічний ефект від ін'єкцій ботулотоксину: сильні головні болі та негативний вплив на зір. Це минуло, але ботокс я собі більше ніколи не робитиму, шукатиму альтернативи", - поділилася актриса.
Водночас Наталка не приховує, що продовжує відвідувати косметолога та вдається до інших ін’єкційних методик для підтримання молодості шкіри. У її губах є трохи гіалуронової кислоти, також вона регулярно робить біоревіталізацію та пробувала препарати на основі полімолочної кислоти.
Що стосується пластичних операцій, то поки що артистка до них не готова, проте не виключає хірургічного втручання в майбутньому, якщо виникне реальна необхідність.
"Щодо пластики в майбутньому - поки що не планую, але якщо з’явиться така потреба, бажання і можливість, то чому б і ні. Будь-яке хірургічне втручання - це навантаження для організму, тому ставлюся до цього серйозно", - підкреслила Денисенко.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Артем Пивоваров несподівано підігрів чутки про поповнення в родині. Артист поділився домашнім відео, на якому грає на ігровій приставці, але підписники розгледіли на тлі повітряні кульки з хмарами та рожевого кольору, припустивши, що музикант вперше став батьком.
Також Олег Винник, який виїхав з України на початку повномасштабної війни, поділився особливостями свого графіку та доходів у Німеччині. Артист розповів, що може по півроку сидіти без роботи й заробітку, а потім провести концертний тур і розтягнути отримані кошти.
Читайте також:
- "Можу нічого не заробити": втікач Вінник зізнався, на що живе в Німеччині
- Вітвіцька показала сина - копію батька-військового: "Татів синочок"
- Як зараз виглядає тяжкохворий Брюс Вілліс: дочка показала нове фото
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред