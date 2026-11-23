Рятувальники розбирали завали всю ніч, а 23 листопада на Київщині оголосили День жалоби за загиблими.

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Кількість жертв удару по Димеру зросла до 10 / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини

Що сталося:

У Димері кількість загиблих зросла до 10 людей

З-під завалів живою дістали 79-річну жінку

23 листопада на Київщині оголошено День жалоби

Кількість загиблих унаслідок удару армії країни-агресорки РФ по п'ятиповерхівці в Димері на Київщині зросла до 10. Водночас рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живою 79-річну жінку, її госпіталізували. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в Telegram.

"На жаль, кількість жертв у Димері зросла. Рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих становить десять осіб. Щирі співчуття рідним і близьким усіх, чиє життя забрали російські терористи", - написав він 05:51.

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За словами Ткаченка, пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

Як минула ніч у Димері

Звістки про нових загиблих надходили впродовж усієї ночі. Близько 23:05, як повідомила ДСНС України в Telegram, рятувальники деблокували тіло шостої загиблої людини.

Згодом Ткаченко писав про сьому, восьму і дев'яту жертву атаки. Кожне таке повідомлення він супроводжував співчуттями рідним загиблих.

"За кожною такою звісткою - людське життя, родина і непоправний біль", - наголосив очільник Київської ОВА.

Між цими повідомленнями з'явилася й добра новина: з-під завалів урятували 79-річну жінку.

"Її госпіталізували. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу", - зазначив Ткаченко.

Рятувальники передають постраждалого медикам у Димері / фото: ДСНС Київщини

Що відомо про удар по Димеру

Російський дрон влучив у житловий будинок у Димері Вишгородського району в ніч проти 22 листопада. Внаслідок удару зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх, пошкоджено також дитячий садок поруч.

Увечері 22 листопада рятувальники дістали з-під завалів живим семирічного хлопчика Давида, який провів під уламками майже 14 годин. Тоді ж президент України Володимир Зеленський в Telegram повідомив, що будинок атакував російський "шахед", а до рятувальних робіт залучили понад 130 людей.

Глава держави наголосив, що працювати на місці удару заважають постійні повітряні тривоги.

"Рятувальні роботи вести складно через постійні нові повітряні тривоги, нову загрозу. Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", - написав Зеленський.

23 листопада в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 22 листопада.

Як Росія змінює тактику ударів по Україні: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що ворог шукає слабкі місця української протиповітряної оборони й під них перебудовує свої атаки.

"Тому росіяни почали застосовувати іншу тактику. Зокрема, вони використовують ракети з касетними бойовими частинами, щоб атакувати не захищені споруди з автотрансформаторами, а відкриті розподільчі пристрої", - пояснив експерт.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ТСН пояснював, що окупанти розтягують українську ППО, запускаючи "шахеди" не одночасно, а поступово.

"Вони намагаються їх запускати так не одразу, масово, щоб хвилею не йшли. Таким чином, вони один за одним ланцюжком, так би мовити, йдуть", - зазначив Ігнат.

За його словами, така тактика суттєво ускладнює роботу захисників неба.

"Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою", - додав речник.

Удари по Київщині - новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 22 листопада російські дрони атакували Київську область. Тоді дрон влучив у багатоповерхівку у Вишгородському районі, серед постраждалих був підліток. Під завалами будинку почали шукати людей.

Того ж дня окупанти вдарили по Вишневому Бучанського району. Росіяни атакували торговельний центр реактивним дроном. За попередніми даними, загинула людина, ще троє дістали поранення.

Після атаки президент України висловився щодо дій ворога. Володимир Зеленський розкрив нову тактику ударів РФ, спрямовану на мережі та лінії електропередач. За його словами, під загрозою, зокрема, Одещина і Дніпровщина.

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