Принц Вільям, як повідомляється, роздумує над тим, щоб ухвалити важливе й нове рішення.

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Принц Вільям готує нові правила - що буде з Гаррі та Меган / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

На який крок, можливо, зважиться Вільям

Як це пов'язано з дітьми принца Гаррі

Принц Вільям має намір серйозно переглянути правила британської монархії після того, як зійде на престол.

Згідно з інформацією, опублікованою Page Six з посиланням на майбутню книгу королівського журналіста Тома Сайкса, реформи можуть торкнутися принца Гаррі, Меган Маркл та їхніх дітей - Арчі та Лілібет.

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Як стверджує автор книги "The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry - the Men Who Undermined the Modern Monarchy", спадкоємець британського престолу розглядає можливість змінити сам принцип надання королівських титулів. Зокрема, право називатися принцами та принцесами, а також використовувати звернення "Його/Її Королівська Високість" може залишитися виключно за тими членами сім’ї, які виконують офіційні обов’язки від імені корони.

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Джерело, наближене до принца Вільяма, розповіло журналісту, що представники королівської родини, які виконують службові обов’язки, повинні брати участь в офіційних поїздках, дипломатичних заходах та громадській діяльності. Натомість вони отримуватимуть утримання, зарплату та офіційну резиденцію.

Ті ж, хто не захоче виконувати такі обов’язки, зможуть вести самостійне життя, будувати кар’єру та заробляти гроші, однак без королівських привілеїв, спеціальних виплат та наданого житла.

За версією Сайкса, такі зміни можуть торкнутися й сім’ї герцогів Сассекських. Гаррі, Меган, а також їхні діти Арчі та Лілібет, згідно з передбачуваним планом Вільяма, можуть втратити принцівські титули та право на звернення "Королівська Високість".

При цьому майбутня реформа торкнеться й найближчих родичів самого Вільяма. Його молодші діти - принцеса Шарлотта та принц Луї - нібито зможуть самостійно вирішити, чи хочуть вони присвятити життя служінню монархії, чи віддадуть перевагу незалежній кар’єрі. А ось доля старшого сина Джорджа, який є спадкоємцем престолу після батька, залишиться визначеною заздалегідь.

Принц Вільям суворий у своїх рішеннях / ua.depositphotos.com

Про плани масштабної перебудови монархії Вільям раніше говорив і публічно. В інтерв’ю для проєкту Apple TV+ "The Reluctant Traveler" він зізнався, що зміни входять до числа його пріоритетів. При цьому принц наголосив, що не збирається повністю відмовлятися від традицій, але має намір переглянути ті з них, які більше не відповідають сучасним реаліям.

Нагадаємо, Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов’язків старших членів королівської родини у 2020 році та переїхали до США. Відтоді стосунки між братами залишаються напруженими.

Офіційного підтвердження передбачуваних планів поки що немає. Представник Кенсінгтонського палацу заявив Page Six, що палац дотримується політики не коментувати книги та твердження, що містяться в них. Представники Гаррі та Меган на момент публікації також не надали коментарів.

Отже, поки що йдеться про заяви, викладені в книзі, що готується до виходу, а не про оголошене рішення принца Вільяма.

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