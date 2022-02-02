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В Україні директорів шкіл вчать стріляти зі зброї

2 лютого 2022, 14:26

Педагогів готують в рамках програми національного опору.

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Директори шкіл вчилися стріляти по мішені / соцмережі

У вівторок, 1 лютого, у Львові директорів шкіл навчали стрільбі. Базові практичні навички володіння зброєю керівники навчальних закладів отримували в рамках Програми національного опору.

Як повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міської ради, план дій спрямований на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України.

"Він передбачає навчання жителів громади навичкам стрільби і домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської ГТГ, і розвиток інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США раніше зробили заяву про те, що Росія за кілька тижнів до можливого військового вторгнення на територію України може організувати провокацію у вигляді нападу на бойовиків " ЛДНР "на Донбасі"під чужим прапором". Як вважають американці, подібні дії можуть стати приводом для повномасштабного наступу на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували інформацію про те, що біля українських кордонів знаходиться понад 127 тисяч російських військових. В оборонному відомстві допускають сценарій, при якому Росія може завдати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації заявив, що українці не повинні піддаватися паніці. За його словами, ситуація залишається стабільною. Загроза повномасштабного військового вторгнення Росії присутня з 2014 року, проте небезпеки не стало більше. Збільшилася нагнітання панічних настроїв при такій обстановці. При цьому українська держава має бути готовою до оборони своєї країни.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що пересування військ РФ в прикордонних з Україною територіях пов'язане з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Російська держава вважає рух військ "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що Москву чекають небувалі санкції у разі військового вторгнення в Україну. Російські банки можуть відключити від долара.

У Комітеті Верховної Ради з безпеки сказали, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі загострення російсько-українського військового конфлікту. Це люди з бойовим досвідом, які можуть швидко виконувати поставлені завдання.

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