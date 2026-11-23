Марина Мойченко викладала в початкових класах ліцею "Основа" і була класною керівницею 2-Д класу. Без мами залишилися дві дівчинки.

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​ Мама двох дочок і вчителька: ким була загибла під час удару по Вишневому ​ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київської області, Facebook/Їх вбила Росія

Що відомо:

Загинула вчителька початкових класів Марина Мойченко

У неї залишилися чоловік і дві доньки

Загалом удар по Вишневому забрав життя трьох людей

Однією із загиблих внаслідок удару армії країни-агресора РФ по супермаркету Novus у Вишневому Київської області стала вчителька Марина Мойченко. Вона була мамою двох доньок.

Про загибель жінки повідомив меморіальний проєкт "Їх убила Росія" у Facebook. За даними проєкту, Марина Леонідівна працювала вчителькою початкових класів у Вишневському академічному ліцеї "Основа" і була класною керівницею 2-Д класу.

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У публікації також наведено слова співчуття від шкільної спільноти, де навчається донька загиблої Софійка. Там Марину згадують як світлу й життєрадісну людину.

"Марина була неймовірною мамою двох чудових дівчаток, світлою й позитивною людиною, чудовою вчителькою початкових класів, надзвичайно активною, щирою та життєрадісною людиною. Неможливо знайти слова, які могли б полегшити біль від цієї втрати", - йдеться у повідомленні.

Марина Мойченко загинула внаслідок удару РФ по Вишневому / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Скільки загиблих і поранених після удару по Вишневому

Російський реактивний дрон влучив у супермаркет увечері 22 листопада. Спочатку голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв про одного загиблого та трьох поранених. У будівлі загорілися стелажі з продукцією, пожежу ліквідували.

Пізніше президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про трьох загиблих і 13 поранених.

"Сьогодні на Київщині також стався удар у Вишневому - по звичайному продуктовому магазину. Три людини загинули, тринадцять поранено", - сказав Зеленський.

Міський голова Вишневого Ілля Діков уточнив, що постраждали 15 осіб, серед них троє дітей.

"Сталося падіння "Шахеда" на супермаркет "Новус" у м. Вишневе. Пошкоджено дах і приміщення магазину", - підтвердив він.

Чому Росія завдає ударів дронами по цивільних об’єктах: думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду ще в серпні попереджав, що взимку Росія розширить перелік цивільних цілей для ударів.

"Я не думаю, що цього року щось кардинально зміниться, за винятком того, що вони урізноманітнять кількість цивільних об’єктів для ударів", - зазначив експерт.

Говорячи про загрозу для столичного регіону, Коваленко підкреслив, що атаки будуть комбінованими, а "Шахеди" залишаться масовою зброєю майже в усіх областях.

"Наприклад, Київ та Київська область насамперед страждатимуть від ракет, які важко перехопити. Це та сама балістика, гіперзвук, аеробалістика та надзвукові ракети. Також, безумовно, майже в усіх регіонах стандартно використовуватимуться "Шахеди". Різниця лише в тому, чи будуть вони реактивними чи поршневими", - пояснив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

​Удари по Київщині - новини

Як повідомляв Главред, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері Вишгородського району. За даними Тимура Ткаченка, кількість загиблих у Димері зросла до 10, а з-під завалів врятували 79-річну жінку. Вранці 23 листопада у ДСНС повідомили, що з-під завалів вилучено тіла 11 загиблих.

Пошукова операція в Димері тривала всю ніч. Увечері рятувальники витягли з-під завалів дитину - 7-річного Давида. Хлопчик провів під конструкціями майже 14 годин, його стан стабільний.

Напередодні окупанти атакували й Харківську область. У ніч на 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Печенезькій дамбі, пошкодивши ділянку дороги державного значення. Водіїв скерували в об’їзд через Чугуїв.

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