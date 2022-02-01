Військове вторгнення в Україну призведе до великої війни у Європі: Зеленський звернувся до Росії

Війна не потрібна нікому, і ми нікого не запрошуємо зі зброєю на свою землю - Зеленський / Скріншот facebook.com/president.gov.ua

Якщо Росія піде на реалізацію сценарію повномасштабного військового вторгнення на територію України, у Європі може початися велика війна. Українській державі слід бути готовою до будь-якого сценарію. Наявність потужної армії, яка захищає країну, знижує ризики загрози. Росіяни повинні зрозуміти, що війна не потрібна нікому, а українці нікого не запрошують на свою землю. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільної з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном пресконференції він сказав про те, що ніхто не знає, як надалі розвиватиметься ситуація. Україні треба бути готовою до будь-яких сценаріїв. Наявність сильної армії знижує ризики загрози.

читайте такожТанки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова та ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ"Ніхто не може передбачити, що буде далі, 100% гарантії ніхто не дасть. Ми повинні бути справедливими в цьому питанні, Україна повинна розраховувати на себе і готуватися до поганих речей. Зменшення ризиків - це потужна армія, яка не наступає, а захищає до кінця", - сказав президент.

Глава держави додав, що у Росії повинні почути і зрозуміти Україну. Війна може призвести до трагедії і повномасштабного збройного конфлікту у Європі.

"Росіяни повинні нас чути і розуміти, що війна нікому не потрібна, і ми нікого зі зброєю не запрошуємо на свою землю. Суспільство, армія і держава змінилися. Окупації не буде, а буде трагедія. Це буде повномасштабна війна у Європі", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США раніше зробили заяву про те, що Росія за декілька тижнів до можливого військового вторгнення на територію України може організувати провокацію у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" на Донбасі "під чужим прапором". Як вважають американці, подібні дії можуть стати приводом для повномасштабного наступу на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували інформацію про те, що біля українських кордонів знаходиться понад 127 тисяч російських військових. В оборонному відомстві припускають сценарій, за якого Росія може завдати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації заявив, що українці не повинні піддаватися паніці. За його словами, ситуація залишається стабільною. Загроза повномасштабного військового вторгнення Росії присутня з 2014 року, проте небезпеки не стало більше. Побільшало нагнітання панічних настроїв за такої обстановки. При цьому українська держава має бути готовою до оборони своєї країни.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков казав, що пересування військ РФ в прикордонних з Україною територіях пов'язане з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Російська держава вважає рух військ "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що на Москву очікують небувалі санкції у разі військового вторгнення в Україну. Російські банки можуть відключити від долара.

У комітеті Верховної Ради з безпеки сказали, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі загострення російсько-українського військового конфлікту. Це люди з бойовим досвідом, які можуть швидко виконувати поставлені завдання.