Співак уперше відверто розповів про свої доходи за кордоном і про те, чи отримує він соціальні виплати.

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Скільки заробляє Олег Винник / колаж: Главред, скріншот із відео

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На які кошти Олег Винник живе в Німеччині

Скільки грошей потрібно артисту для комфортного життя

Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України, відверто розповів про своє фінансове становище в Німеччині. У розмові з блогером Валерієм Романко артист заявив, що не живе на державні допомоги.

За словами виконавця, його доходи за кордоном вкрай нестабільні, а гучні заголовки в пресі та рейтинги казкових статків зірок не мають нічого спільного з реальністю. Винник зазначив, що може півроку залишатися без заробітку, а потім вирушити в гастрольний тур і розподіляти отримані гонорари.

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Олег Винник зараз / скрін з відео

"Я не можу сказати, скільки заробляю, бо можу півроку сидіти, нічого не робити й нічого не заробити. А може бути, що місяць поїздив, провів тур і вже тоді розподіляю доходи. А якщо сказати, скільки заробляю на рік... Те, що преса пише про артистів, - я не вірю. Не знаю жодного артиста, про доходи якого написали б правду. Про мене писали в Forbes, і я такий: "Ого, де ці гроші?" - поскаржився співак.

Крім того, артист, який наголошує, що заробляє виключно своїм голосом, назвав конкретну суму, необхідну йому для звичного рівня комфорту та подорожей у німецькій столиці.

Олег Винник живе в Німеччині / скрін з відео

"Якщо мені дати 2500 євро на місяць - цього замало для життя в Берліні. Якщо жити десь у центрі й ще у відпустку кудись полетіти, як роблять багато німців, то потрібні чотири тисячі", - підрахував Винник.

Нагадаємо, Олег Винник виїхав з України в лютому 2022 року і тривалий час не з’являвся на публіці, пояснюючи свою відсутність проблемами зі здоров’ям. Раніше артист також заявляв, що вже понад 25 років є резидентом Німеччини.

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