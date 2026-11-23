Кулеба переконаний, що Москва прагне оголити східний фланг Альянсу і вже готує собі виправдання для нової агресії.

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Кулеба пояснив, чого хоче Путін від Європи / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНІАН

Головне із заяви Кулеби:

Росія хоче, щоб Європа перестала вважати її загрозою

Без авіапатрулів союзників країни флангу стануть вразливими

Відмову Заходу Кремль використає як привід для агресії

Кремль висуває Заходу вимоги, які виходять далеко за межі війни в Україні. Москва хоче повернути військову інфраструктуру НАТО до кордонів 1997 року й переформатувати всю систему європейської безпеки. Такі ультиматуми можуть бути частиною підготовки до нового етапу російської агресії. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю 24 Каналу.

За його словами, Росії мало самих поступок від Києва. Вона також вимагає, щоб європейські столиці перестали вважати її загрозою, а Україна прибрала з офіційних документів формулювання про державу-агресора.

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Якщо сили Альянсу відведуть до рівня 1997 року, присутність НАТО в Центральній Європі, Швеції та Фінляндії фактично скоротиться. Кулеба нагадує, що зараз небо країн східного флангу патрулюють літаки інших членів блоку, і вони ж допомагають перехоплювати російські дрони та ракети. Без цієї підтримки частині держав забракне власних ресурсів для оборони.

"Це спровокує ці країни дзвонити в Москву і говорити: ну так, а що треба, ви кажіть. Тобто це поставить їх в слабку позицію. Оце їхня мета", - пояснив ексміністр.

Чи може РФ шукати привід для агресії

Кулеба застерігає: вимоги Кремля не варто сприймати лише як спосіб підняти ставки на переговорах. На його думку, задум значно небезпечніший.

Дипломат описує можливий сценарій. Якщо Захід відкине російські ультиматуми, Путін заявить, що Москва роками шукала домовленостей, але її не почули. Так Кремль спробує подати власну агресію як вимушену відповідь на дії Заходу.

"Вони є підготовкою Росії до війни з країнами НАТО в Європі", - наголосив Кулеба.

Ексміністр також звертає увагу, що російські вимоги фактично роблять континент беззахисним перед впливом Москви. Тому, переконаний він, переговори про європейську безпеку не можуть відбуватися без участі самих європейських держав.

На думку Кулеби, Путін мислить категоріями сфер впливу і хоче повернути порядок, за якого великі держави самі вирішували долю сусідів. Тому поступки Кремлю не обов'язково принесуть стабільність. Навпаки, вони можуть відкрити шлях до нової агресії.

Ці вимоги Москва просуває послідовно вже багато років. Нинішні переговори ексміністр вважає продовженням тієї самої стратегії, а не ознакою того, що Росія готова до реального компромісу.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Де РФ може провести операцію під чужим прапором

Оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова говорила, що Росія може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна.

На її думку, одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград.

"На даному етапі я розцінюю посилення риторики щодо Калінінграда як бажання імітувати удар під чужим прапором. Якщо такі дії відкриють перед режимом перспективу існування, Путін це зробить. Мабуть, у путінській зграї є несамовите крило, яке схиляє Путіна до такої ескалації", - заявила вона.

Загроза нападу РФ на країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше.

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ. Однак представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

Водночас НАТО розробляє нову оборонну стратегію, яка в разі війни дозволить бити по військових базах, складах постачання та об'єктах російського оборонно-промислового комплексу в глибокому тилу країни-агресора Росії.

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