Пані Валентина опинилася під руїнами власної квартири на першому поверсі, коли російський дрон зруйнував п'ятиповерхівку в Димері.

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Порятунок жінки з-під завалів у Димері / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що сталося:

Літню жінку дістали живою з руїн п'ятиповерхівки в Димері

Під бетонними плитами вона провела 22 години

Перед цим рятувальники врятували 7-річного Давида

У селищі Димер на Київщині, по якому 22 листопада вдарила армія країни-агресорки РФ, рятувальники дістали з-під завалів живою 79-річну жінку на ім'я Валентина. Вона провела під бетонними плитами 22 години.

Жінку знайшли вже після порятунку маленького Давида: надзвичайники вловили з-під руїн ледь чутний голос. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Пані Валентина опинилася під плитами у своїй квартирі на першому поверсі. Увесь цей час рятувальники ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п'ять поверхів зруйнованого будинку.

Коли надзвичайники нарешті дісталися до жінки, першим ділом запитали, як її звати.

"Мене звуть Валентина…", - ледь чутно озвалася вона.

Після 22 годин боротьби за життя жінку вдалося визволити і передати бригаді екстреної медичної допомоги. У ДСНС наголосили, що рятувальники не зупиняються, доки під завалами може залишатися хоча б одна людина.

Скільки загиблих у Димері - останні дані

Станом на ранок 23 листопада кількість загиблих унаслідок удару по п'ятиповерхівці в Димері зросла до 11, ще шестеро людей постраждали, серед них дитина. Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця ДСНС Вікторія Рубан.

За її словами, за ніч вдалося врятувати двох людей - хлопчика Давида і пані Валентину, яка перебувала на першому поверсі.

"Жінка 22 години перебувала при завалах", - зазначила Рубан.

7-річного Давида рятувальники витягли з-під завалів живим увечері 22 листопада - під конструкціями хлопчик провів майже 14 годин. До пошуково-рятувальної операції залучили понад 130 рятувальників, роботи доводилося зупиняти через повітряні тривоги. 23 листопада в Київській області оголосили Днем жалоби.

Реактивний шахед - характеристики / Інфографіка: Главред

Чому Росія б'є по житлових будинках: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначив, що взимку росіяни робитимуть ставку на тиск на українські тили, зокрема й на цивільних. Мета ворога, за його оцінкою, - політична.

"Взимку вони, звісно, намагатимуться тиснути й на наші тили - на інфраструктурні об'єкти, цивільне населення. Завдання - підштовхнути військово-політичне керівництво України до капітуляції ближче до весни, одночасно спробувавши захопити якусь частину Донбасу", - наголосив він.

З ним погоджується авіаційний експерт Валерій Романенко. У коментарі УНІАН він пояснив, що Росія дедалі частіше перенаправляє удари з промислових об'єктів на житлову забудову.

"Вони замінюють потужність своїх ударів перенаправленням на збільшення кількості жертв серед мирного населення. Вони більше перенаправляють свої удари. Якщо раніше це були індустріальні підприємства, то зараз - житлові квартали", - пояснив Романенко.

Атаки РФ на Київ та область - новини

Як повідомляв Главред, російський дрон влучив у житловий будинок у Димері Вишгородського району в ніч проти 22 листопада. Внаслідок удару зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх, пошкоджено також дитячий садок поруч.

Увечері 22 листопада російські війська атакували Київську область реактивними безпілотниками. У Вишневому під удар потрапив торговельний центр "Новус". Загинули люди.

Вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивних дронів.

у результаті нічної масованої атаки країни-агресора РФ на Україну 20 листопада загинули вісім осіб, ще 28 - постраждали. Під ударом опинилися Київ та дев’ять областей, а в столиці ракети влучили в критично важливу інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро.

17 листопада внаслідок балістичної атаки РФ було пошкоджено Південний міст у Києві. Через пошкодження Південного мосту без опалення залишилися 317 будинків Дарницького району. "Зелена" лінія метро тоді курсувала лише між Сирцем і Видубичами.

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