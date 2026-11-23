Головною мішенню залишаться об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії по всій країні.

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Морози можуть спровокувати нову хвилю ударів РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Із морозами очікується посилення ракетних і дронових атак

Головна ціль - генерація, передача й розподіл електроенергії

Росія може чергувати масовані удари із серіями локальних

Із настанням стійких морозів країна-агресор Росія може посилити ракетні та дронові удари по Україні, зосередивши їх на енергетиці. Противник, імовірно, спробує використати холод, щоб перевантажити енергосистему та залишити людей із перебоями у світлі, теплі й воді. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

"Зі зниженням температури повітря та початком стійких морозів, очікується посилення інтенсивності російських ракетних і дронових атак", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними каналу, під прицілом і надалі залишаються енергооб'єкти: електростанції, мережі передачі та розподільча інфраструктура. Загроза стосується всієї території країни.

Як РФ атакуватиме Україну

Щодо тактики, монітори розглядають різні сценарії: від одномоментних масштабних обстрілів до тривалого виснаження.

"Імовірно, противник намагатиметься використати період низьких температур для збільшення навантаження на українську енергосистему шляхом проведення як масованих комбінованих атак, так і серії локальних ударів", - зазначають у єРадарі.

Зазначається, що основна мета таких дій - порушення стабільності енергопостачання, створення дефіциту електроенергії та ускладнення забезпечення населення теплом і водою в умовах зимового періоду.

Чому під загрозою не лише енергетика

Водночас, як монітори попереджають, що Росія може й надалі бити по інших об'єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Закликаємо громадян завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням, забезпечити заряд резервних джерел живлення й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - йдеться у дописі.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Яка нова тактика ударів РФ

Президент Володимир Зеленський говорив, що війська армії країни-агресора РФ зосередили удари з метою пошкодження енергетичної інфраструктури України.

За його словами, у результаті атак противник прагне порушити роботу електромереж і позбавити стабільного енергопостачання Одесу, Одеську та Дніпропетровську області.

"Зараз у росіян тактика спрямована на знищення мереж, ліній електропередач - вони намагаються відрізати від джерел енергії Одесу, Одеську область, нашу Дніпровщину. Ситуація там дуже складна, і відбуваються значні відключення", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння. У Святошинському районі уламки впали на території закладу освіти.

У селищі Димер на Київщині, по якому 22 листопада вдарила армія країни-агресорки РФ, рятувальники дістали з-під завалів живою 79-річну жінку на ім'я Валентина. Вона провела під бетонними плитами 22 години.

В результаті російської атаки в неділю, 22 листопада, у Слов'янську Донецької області загинули дві людини, ще троє отримали поранення. Росіяни завдали удару по місту бомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК. Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. Пошкодження отримали 9 багатоквартирних будинків.

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