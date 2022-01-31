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Загроза вторгнення Росії: Байден попередив про "швидкі та серйозні наслідки"

31 січня 2022, 19:16

Сьогодні США в Радбезі ООН представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України, повідомив президент.

Джо Байден
Джо Байден пригрозив Росії / Reuters

США готуються до різноманітних сценаріїв розвитку ситуації на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Але Москві слід пам'ятати, що напад "загрожує серйозними наслідками". Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена по сьогоднішньому засіданню Радбезу ООН.

За його словами, сьогодні США в Радбезі ООН представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України.

"І ми роз'яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози - не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно", - зазначив Байден.

Він також підкреслив, що якщо замість цього Росія вирішить відмовитися від дипломатії і нападе на Україну, то понесе відповідальність, і її чекають "швидкі і серйозні наслідки".

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжують готуватися до всіх сценаріїв. Світ повинен мати чітке уявлення про дії, якими Росія загрожує, і бути готовим відповісти на ризики, які ці дії представляють для всіх нас", - додав Байден.

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Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня відбулись переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля кордонів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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