Максиму Галкіну знову приписують новий роман із молодою жінкою.

https://glavred.net/starnews/v-rossii-u-maksima-galkina-obnaruzhili-novuyu-lyubov-10814516.html Посилання скопійоване

Максим Галкін нібито розпочав нові стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Що відомо про "роман" гумориста

Хто поширює чутки про його особисте життя

Шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, нібито закохався в іншу жінку.

Російські пропагандисти не втомлюються приписувати артисту нові любовні зв’язки, і цей випадок не став винятком.

відео дня

Скандальний російський продюсер Леонід Дзюнік припустив, що у стосунках Алли Пугачової та Максима Галкіна відбулися зміни. За його словами, у гумориста зараз новий етап у житті, пов’язаний, зокрема, з новими почуттями.

Максим Галкін з кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Останнім часом подружжя мешкає на Кіпрі. При цьому приводом для появи чуток стало не те, що Максима Галкіна бачили з кимось, а прості припущення в соціальних мережах. Нібито пара не завжди з’являється разом на публіці.

Дзюнік заявив, що, наскільки йому відомо, у Галкіна з’явилося нове кохання.

"Наскільки я знаю, у Максима нове кохання, нове життя. Він зараз почав активно займатися спортом, качати м’язи, щоб виглядати досить молодо для нових почуттів, для нових вражень", - розповів російський продюсер.

Галкін і Пугачова у глядацькій залі цього літа / скрін з відео

Дзюнік також висловився щодо можливих переживань Алли Пугачової. На його думку, те, що відбувається, може бути непростим випробуванням для співачки.

При цьому ані Пугачова, ані Галкін публічно не підтверджували заяви продюсера про зміни в особистому житті. Тому його слова залишаються суб’єктивною оцінкою, а не встановленим фактом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше голлівудський актор Брюс Вілліс, який майже не з’являється на публіці, знову потрапив у об’єктив доньки Таллули. На новому знімку 71-річний актор сидить на садових гойдалках, а дочка ніжно обіймає його і притискається до нього.

Раніше також американська співачка й актриса Майлі Сайрус пов’язала себе узами шлюбу з музикантом Максом Морандо. Пара відсвяткувала весілля після п’яти років стосунків.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред