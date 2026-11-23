Під час операції також уражено суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

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Зеленський повідомив про знищення корвета РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Морські дрони затопили корвет "Меркурій" біля Лівії

Разом із кораблем знищено гелікоптер Ка-27

Уражено суховантаж MV ANGARA, що перевозив зброю

Українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" поблизу Лівії. Разом із кораблем знищено бойовий гелікоптер Ка-27, а ще одну ціль, суховантаж, що перевозив зброю, уражено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, до виконання завдання залучили бійців Служби безпеки України та інших структур Сил оборони.

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"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуті", - йдеться у повідомленні.

Президент також розповів подробиці самої атаки, яка відбулася за тисячі кілометрів від лінії фронту.

"Усе відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет "Меркурій", і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році", - розповів глава держави.

Втрати Росії не обмежилися кораблем: разом із корветом знищено бойовий гелікоптер Ка-27.

Окремою метою рейду стало транспортне судно, яке обслуговувало військову логістику Москви.

"Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат – уражено", - зазначив Зеленський.

Він також дав зрозуміти, що морська кампанія Сил оборони за межами Чорного моря не обмежиться одним рейдом.

"Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю", - підсумував президент.

Відео можна переглянути за посиланням.

Як Силам оборони вдалося уразити цілі

В СБУ також підтвердили, що Сили оборони України провели унікальну спецоперацію з ураження двох військових цілей РФ поблизу лівійського порту Бенгазі.

Зазначається, що обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності РФ.

"Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого "материнського судна". Незважаючи на спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки знищено російський багатоцільовий корвет "Меркурій" (бортовий номер 734) проєкту 20380. Корабель входив до складу ВМФ РФ і був приписаний до Чорноморського флоту країни-агресора. Його прийняли на озброєння у 2023 році. На борту корвета перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27, який також пішов на дно.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який використовувався для забезпечення військової логістики РФ, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".

"Сили оборони України вкотре продемонстрували, що російський військовий флот та його логістика не мають безпечних маршрутів навіть далеко за межами Чорного моря. Такі унікальні спецоперації руйнують логістичні можливості ворога та змушують Росію платити за агресію навіть на стратегічній відстані від України", - додали в СБУ.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Чому удари по російських кораблях можуть почастішати

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук говорив, що Росія дедалі активніше переводить судна тіньового флоту на балтійський маршрут.

За його словами, якщо буде менше танкерів, які діють під контролем російських спецслужб, то й можливостей для диверсій стане менше.

"Чим більше підконтрольних суден, тим більше можливостей у ГРУ та ФСБ контролювати судновласників. Якщо ж на Балтиці ніхто не може цьому протидіяти, то масштаби диверсій зростатимуть, як і ареал цих атак. Коли немає спротиву, Росія діє нахабніше. Коли отримує по зубах - ховається до своєї мушлі", - підкреслив він.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удари по російських кораблях - останні новини

Як повідомляв Главред, російське судно, яке 21 листопада загорілося у Фінській затоці, уразили українські безпілотники. За фінською версією, після удару в територіальних водах країни-агресорки контейнеровоз Sparta II втратив керування, і його знесло у фінські територіальні води.

У ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російських кораблі.

Сили оборони України в ніч на 12 серпня уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Пошкоджень різного ступеня зазнали чотири військові кораблі противника.

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