За даними західних розвідок, апарат уже збудований і зберігається під Москвою, а протидіяти йому на орбіті буде майже неможливо.

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РФ готує запуск супутника з ядерною зброєю на борту / Колаж: Главред, фото: magnific.com, скріншот з відео

Коротко:

Спутник-S, за даними розвідок, уже готовий до запуску

Вибух може вивести з ладу третину супутників на низькій орбіті

Посольство РФ назвало дані пропагандою

Країна-агресорка Росія може вже найближчими тижнями вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою. Сам апарат вже повністю побудований. Про це повідомили німецькі мовники WDR, NDR та видання Süddeutsche Zeitung.

За їхніми даними, Бундесвер уже поінформував про загрозу міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших урядовців.

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Збройні сили Німеччини та Федеральна розвідувальна служба (BND) припускають, що запуск можливий у будь-який момент протягом найближчих тижнів. Після виведення на орбіту супутник, як повідомляється, стане боєздатним уже за короткий час.

Апарат має назву Спутник-S. За даними журналістів, його вже деякий час зберігають в околицях Москви.

Чим небезпечний ядерний вибух у космосі

Розміщення ядерної зброї на орбіті стало б величезною військовою загрозою для Заходу. Щойно такий супутник опиниться в космосі, ефективних засобів протидії практично не буде, тож запобігти застосуванню зброї буде неможливо.

Голова Космічного командування США Стівен Вайтінг нещодавно оцінив можливі наслідки такого вибуху для орбітального угруповання.

"Ймовірно, близько третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті вийде з ладу негайно, протягом перших годин або днів. А потім, протягом наступних місяців, решта супутників поступово вийде з ладу", - заявив Вайтінг.

Ще одна загроза - потужний електромагнітний імпульс, який може спричинити масовий вихід з ладу технічних систем на Землі. Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібер- та інформаційного простору Бундесверу (CIR) описав, що це означатиме для Німеччини.

"Наслідки для життя в Німеччині будуть колосальними: відключення електроенергії, серйозні обмеження у сфері зв'язку та навігації", - зазначив Фляйшманн.

Як у Москві відреагували на дані розвідок

На запити журналістів російське посольство заявило, що не має інформації щодо описаних подій. Дипмісія категорично відкинула "усі безпідставні звинувачення щодо космічної діяльності Російської Федерації" і назвала їх "частиною пропагандистської кампанії".

Тим часом у Євросоюзі тривають суперечки щодо захисту в космосі. Як нагадує Європейська правда, сім країн ЄС закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, а військові космічні спроможності залишити на національному рівні.

Чи готовий Кремль перейти від ядерного шантажу до дій

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія давно використовує ядерну зброю як аргумент у сценаріях тиску на Захід.

"Тому й виникає ця істерика: мовляв, у нас є ядерна зброя, і ми вас у такому випадку "прихлопнемо". Але Росія давно використовує аргумент ядерної зброї. Він, у принципі, входить у конструкцію можливої російської спецоперації в Балтії", - наголосив експерт.

Водночас, оцінюючи реальність ядерного удару, Горбач звернув увагу, що все залежатиме від реакції Альянсу.

"Шантаж залишається шантажем, але далі все залежатиме від реакції тих, проти кого цей шантаж спрямований, тобто від реакції НАТО. Чи може Путін застосувати ядерну зброю? Я в це не вірю. Але чи повірять у це лідери країн НАТО та ядерних держав і як вони в такому разі поводитимуться - я не знаю", - пояснив Горбач.

На думку експерта, Кремль і надалі поступово нарощуватиме тиск на Європу.

"Поки росіяни не побачать, що НАТО та Європа морально і політично готові до ведення війни з ними, вони продовжуватимуть робити те, що роблять: поступово ескалювати ситуацію, нарощувати тиск аж до моменту, коли вирішать, що настав час висувати ядерний шантаж і таким чином підкорювати політичну волю своїх опонентів", - підсумував він.

Ядерні погрози Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія регулярно погрожує Заходу та Україні ядерною зброєю. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав "законні" приводи для ядерного удару, серед яких масоване використання неядерних засобів. Водночас він заявив, що рішення про застосування ядерної зброї у війні проти України не ухвалювалося.

У вересні 2025 року на ядерну риторику Москви відреагували у США. Президент США Дональд Трамп заявив, що відправив атомні підводні човни до узбережжя Росії. За його словами, це стало відповіддю на згадку слова "ядерний" з боку Медведєва.

Ще раніше у Вашингтоні оцінювали ризики прямого конфлікту з РФ. Тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів The New York Times, що США вдалося впоратися із загрозою ядерного удару. За його словами, це вдалося зробити без прямого конфлікту з Росією.

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