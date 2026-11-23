Клейтон вважає, що слова Трампа про Путіна стосувалися переговорів ядерних держав, а не підтримки Росії у війні.

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У США пояснили, чи справді Путін є другом Америки / колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

Клейтон заявив, що Путін не є другом США у питанні України

Водночас він виправдав слова Трампа контекстом саміту АТЕС

Російський диктатор Володимир Путін не є другом Америки, коли мова заходить про Україну. Про це заявив директор Національної розвідки США Джей Клейтон, коментуючи слова Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним на саміті АТЕС, пише Reuters.

"Він не є другом Америки в питанні України. Зовсім не другом", – сказав Клейтон. відео дня

Водночас він захистив висловлювання Трампа, нагадавши, що ця розмова відбулася в контексті дискусій між лідерами трьох провідних ядерних держав світу - США, Росії та Китаю.

За його словами, саме в цій ситуації слово "друг" було "цілком доречним".

Водночас Трамп, захищаючи своє рішення назвати Путіна другом, заявив: "Приємно мати за друга людину, у якої є 4000 ядерних боєголовок, а не ворога".

Однак, коли пізніше Трампа знову запитали про це, він не став уточнювати, чи є Путін другом Сполучених Штатів загалом, заявивши: "Я не можу говорити від імені всієї Америки".

Чому Трамп йде назустріч Кремлю

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю.

На його думку, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

Він припустив, що російська сторона могла запропонувати американському лідеру участь у перспективних спільних проєктах, поставивши це в залежність від підтримки російських вимог щодо України та європейської безпеки.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив Шамшур.

Трамп і війна в Україні / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп - останні заяви

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

Президент США Дональд Трамп відмахнувся від критики прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який засудив те, що американський лідер назвав очільника країни-агресорки РФ Володимира Путіна своїм другом на саміті в Шеньчжені.

Крім того, Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо потенційними претендентами на висунення від Республіканської партії на виборах глави держави у 2028 році. Американський лідер зазначив, що серед республіканців є кілька перспективних політиків, здатних поборотися за президентське крісло.

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