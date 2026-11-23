Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода протягом тижня

Де температура впаде до -16 градусів

Протягом тижня в Україні очікується поступове зниження температури повітря та стабілізація погодних умов. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, активний південний циклон на початку тижня зміниться антициклональним характером погоди у другій половині тижня та на вихідних.

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Він додав, що на тлі зростання атмосферного тиску та надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова температура відчутно знизиться, особливо в північних та західних регіонах.

"Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах може сягати 15 – 17 м/с. Середньодобова температура поступово опуститься нижче 0, що ознаменує початок метеорологічної зими", - наголосив синоптик.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 23 листопада

У понеділок під впливом південного циклону в більшості областей України очікується нестійка та контрастна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, в західних та північних регіонах - переважно сніг та мокрий сніг. Вдень у південних, східних і Дніпропетровській областях місцями значні дощі, у Криму можлива гроза.

Температура повітря в західних та північних областях протягом доби становитиме -2…+3 градуси; на решті території +4…+9 градусів, у південній частині та Криму +9…+14 градусів.

Погода в Україні 23 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 листопада

У вівторок на більшій частині території країни, крім південних областей, пройде невеликий сніг та мокрий сніг, на заході та північному сході місцями помірні опади. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень -1…+4 градуси.

Погода в Україні 24 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 листопада

У середу вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься в діапазоні -1…-6 градусів, вдень -2…+3 градуси. У Карпатах вночі -6…-11 градусів, вдень -1…-6 градусів.

Погода в Україні 25 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 листопада

У четвер на більшій частині території України очікується малохмарна погода, без опадів. Лише вночі на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -2…-7 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті -6…-11 градусів; вдень -2…+3 градуси, у Криму та Одеській області +3…+8 градусів.

Погода в Україні 26 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 листопада

У п’ятницю у південно-західних областях, а також в Криму пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, в інших регіонах країни збережеться стійка погода, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -3…-8 градусів, вдень -3…+2 градуси; у південній частині вночі +1…+6 градусів, вдень +3…+8 градусів.

Погода в Україні 28 листопада

У суботу під впливом виступу Скандинавського антициклону очікується холодна та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -6…-11 градусів, вдень 0…-5 градусів. У південній частині вночі -4…+1 градус, вдень -2…+3 градуси.

Погода в Україні 29 листопада

У неділю очікується холодна погода без опадів по всій країні. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -6…-11 градусів, у західних регіонах місцями до -13 градусів; вдень -4…+1 градус. У Карпатах вночі -11…-16 градусів, вдень -4…-9 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що уже з неділі, 22 листопада, дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці наступного тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що в Україну насувається похолодання. До вихідних нічна температура може опуститися до -3...-7 градусів.

Синоптик Віталій Постригань прогнозував, що робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив. На дорогах зберігатиметься ризик ожеледиці.

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