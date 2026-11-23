Телеведуча зворушливо привітала Устима, свого первістка, з Днем сина.

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Соломія Вітвіцька показала сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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На кого схожий син Соломії Вітвіцької

Який подарунок зробила телеведучій Світлана Тарабарова

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм чоловіком-військовослужбовцем Олексієм Ситайлом опублікувала зворушливе звернення до свого первістка Устима з нагоди Дня сина. Зірка поділилася в Instagram ніжними сімейними знімками та показала незвичайний пам’ятний подарунок, який отримала від подруги - співачки Світлани Тарабарової.

Подружжя зізналося, що з появою малюка їхнє життя кардинально змінилося і перейшло в зовсім іншу реальність. Однак вони не скаржаться на батьківські турботи, адже сприймають батьківство як величезне щастя. У вітальному ролику Соломія та Олексій звернулися до сина зі щирими словами любові, пообіцявши дбайливо зберігати в пам’яті кожну мить його дитинства.

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Соломія Вітвіцька з сином і чоловіком / скрін з відео

"Наш маленький хлопчик, ти зробив наш світ зовсім іншим. І скільки б часу не минуло, ми пам’ятатимемо кожну твою крихітну рисочку, кожен подих і кожну мить, коли ти був таким маленьким. З Днем сина, наш Устим!" - звернулися до первістка батьки.

Крім того, Вітвіцька похвалилася оригінальним подарунком від багатодітної мами Світлани Тарабарової, яка зібрала в єдину композицію головні пам’ятні речі, пов’язані з народженням хлопчика: 2 тести на вагітність, знімок УЗД, сімейне фото, а також зліпки крихітних ніжок і ручок.

Подарунок Світлани Тарабарової / скріншот із відео

Тим часом у коментарях підписники засипали сім’ю компліментами, одностайно відзначивши вражаючу схожість Устима з його батьком-військовослужбовцем.

"Така маленька копія татка, нехай росте щасливим!"

"Татовий синочок".

"Устимчик ще маленький, але видно, як він схожий на тата, звичайно, він буде рости й змінюватися".

Як виглядає син Соломії Вітвіцької / скрін з відео

Нагадаємо, телеведуча Соломія Вітвіцька та військовослужбовець ЗСУ Олексій Ситайло вперше розповіли про свої стосунки в лютому 2024 року, а згодом коханий зробив зірці пропозицію руки і серця. У червні 2026 року пара одружилася, а 26 вересня у подружжя народився син Устим. Для ведучої цей шлюб став другим, а хлопчик - довгоочікуваним первістком.

Відео Соломії Вітвицької з сином дивіться тут.

Соломія Вітвіцька (оновл.) / інфографіка: Главред

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