За ніч рятувальники дістали з-під завалів ще сім тіл.

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Наслідки удару по Димеру / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини

Що сталося:

Кількість загиблих від удару по Димеру зросла до 11

Врятовані з-під завалів хлопчик і жінка - у лікарні

Зеленський закликав посилити санкції проти виробництва шахедів

Доля двох людей після російського удару по житловому будинку в Димері на Київщині досі невідома. За ніч з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих, загалом цей удар країни-агресорки забрав життя 11 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава держави розповів про стан людей, яких вдалося врятувати з-під руїн.

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"Зараз лікарі надають необхідну допомогу Давиду - хлопчику, якого вчора врятували з-під завалів будинку в Димері. Батьки зараз перебувають поруч із ним. Ще четверо людей, які були поранені, також перебувають в лікарні. Серед них і жінка, яку вночі вдалося врятувати, вона пробула під завалами майже 22 години", - написав Зеленський.

За словами президента, рятувальники ДСНС розбирали завали всю ніч. Пошукову операцію доводилося зупиняти через нові загрози з повітря.

"Порятунок та пошук людей доводилось переривати через загрозу повторних російських ударів і небезпеку від "шахедів", - наголосив він.

Чому Зеленський закликав до санкцій проти виробництва шахедів

Президент звернув увагу, що Росія не здатна виробляти ударні дрони без іноземних деталей.

"Виробництво таких "шахедів" - і звичайних, і реактивних, - якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів, передусім від постачання в Росію двигунів та чипів. Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю - це те, що може обмежити російське виробництво зброї", - заявив Зеленський.

Він також звернувся до партнерів України із закликом посилювати тиск на Москву.

"Кожна країна, кожен лідер, які допомагають тиску на агресора, допомагають і захисту життя. Важливо про це пам'ятати і діяти - діяти так, щоб російської зброї було менше і щоб виробляти її було складніше", - наголосив президент.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Росія змінила тактику ударів і чим небезпечні реактивні шахеди

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що окупанти змінили підхід до масованих атак.

"Тому росіяни почали застосовувати іншу тактику", - сказав експерт.

За його словами, головна причина змін - нова зброя, яку Росія почала масово запускати по Україні.

"Передусім через появу нового покоління ударних засобів - дронів із реактивними двигунами", - пояснив Гончар.

Водночас фахівець оцінив, наскільки успішно українська ППО справляється з цією загрозою.

"А щодо реактивних "Шахедів", то зараз ефективність їх перехоплення, за моїми оцінками, вийшов на рівень упонад 70%", - зазначив він.

Удар по Димеру - новини за темою

Як повідомляв Главред, увечері 22 листопада рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду п'ятиповерхівки в Димері. Тоді стало відомо, що з-під руїн живою дістали дитину, а кількість жертв зростала.

Наступного дня в Димері вдалося врятувати ще одну людину. Рятувальники дістали з-під руїн літню жінку, яка пробула під бетонними плитами 22 години. До пошуково-рятувальної операції залучили понад 130 людей.

Атака дронів забрала життя й мешканців Вишневого під Києвом. Серед загиблих - вчителька початкових класів, яка пішла до магазину й не повернулася. 23 листопада на Київщині оголосили День жалоби.

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