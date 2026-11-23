Пєсков звинуватив Київ у "терористичній активності на Балтиці" та згадав про "гуманітарну операцію" в Костянтинівці.

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У Кремлі зробили нову заяву після ударів по російських суднах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви Пєскова:

Кремль "звернув увагу" на удари по суднах РФ біля Лівії

Від країн Балтії чекають тиску на Україну

Москва знову згадала "гуманітарну операцію" в Костянтинівці

Кремль відреагував на українські удари по російському корвету в Лівії та суховантажу в Балтійському морі. Москва розраховує на країни Балтії, які мають "застерегти" Київ. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За словами Пєскова, "Москва звернула увагу на заяви Києва про атаки на російські судна біля берегів Лівії". Атаку на російський суховантаж у Балтійському морі він назвав такою, що призводить до "нагнітання напруженості в регіоні".

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Пєсков заявив, що Росія сподівається на допомогу сусідів України по Європі. За його словами, країни Балтії мають "використати свій вплив на Україну, щоб застерегти її від розширення терористичної активності на Балтиці".

Також речник Кремля повернувся до теми Костянтинівки. Він повторив пропозицію РФ щодо так званої "гуманітарної операції" в місті та звинуватив Україну в небажанні погоджуватися на цю "щедру" пропозицію.

"Заяви Зеленського та інших представників Києва, скоріше, свідчать про небажання України продовжувати гуманітарні операції", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що Росія має намір ініціювати діалог з європейцями, щоб "зрозуміти, наскільки вони є коаліцією тих, хто прагне миру".

Обіцянки Кремля та реальність / Інфографіка: Главред

Чи може Кремль прикритися гуманітарною операцією

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Москва може використовувати становище цивільних як прикриття для постачання своїх військ.

"Якщо ми доб'ємо залізничний міст, то навесні в Криму розпочнуться голодні бунти. Не здивуюся, якщо хтось у Кремлі запропонує провести в Криму гуманітарну операцію, як у Олешках, нібито для порятунку цивільних, але насправді для підтримки війська", - зазначив він.

Говорячи про морську логістику окупантів, експерт наголосив, що Україні простіше бити по суднах, ніж по портовій інфраструктурі.

"Треба просто топити пором. Буде дуже важко зруйнувати інфраструктуру Керченського порту та порту Кавказ, оскільки знадобиться великий обсяг боєприпасів. А ось перетопити пороми по одному, як сліпих кошенят, ми можемо. І тоді ніхто нікуди не попливе", - пояснив Жданов.

Удари по флоту РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 листопада у Фінській затоці загорілося російське судно Sparta II. За даними фінської сторони, його уразили дрони, після чого судно втратило керування і дрейфувало у води Фінляндії. Прикордонна служба Фінляндії попереджала, що за неконтрольованої пожежі судно може навіть затонути.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко стверджував, що напад стався за три морські милі від кордону Росії. За його словами, суховантаж атакували два безпілотники. Фінляндія після інциденту обмежила повітряний і морський рух у східній частині затоки.

Тема Костянтинівки вже звучала в заявах Кремля. Президент Володимир Зеленський назвав задум Путіна щодо міста абсолютно примітивним ходом. За його словами, після Костянтинівки під загрозою опинилися б Краматорськ і Слов'янськ.

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