Уважні шанувальники запідозрили, що в Артема Пивоварова народилася донька.

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Артем Пивоваров став батьком / колаж: Главред, скріншот із відео

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Яка деталь на фото Артема Пивоварова натякнула на поповнення в родині

Чому шанувальники вирішили, що дружина артиста вже стала мамою

Український співак і тренер "Голосу країни-14" Артем Пивоваров спровокував хвилю чуток про те, що вперше став батьком. Приводом для обговорень стала публікація артиста в Instagram.

Музикант показав, як проводить час вдома, граючи на ігровій приставці, проте уважні користувачі помітили на задньому плані повітряні кульки - зокрема, із зображенням хмар та рожевого відтінку.

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Фото Артема Пивоварова спровокувало чутки про народження дитини / фото: instagram.com, Артем Пивоваров

На думку шанувальників, таке оформлення зазвичай використовують, щоб зустріти маму з новонародженим після виписки з пологового будинку. Рожевий колір навіяв деяким думку про народження доньки. Додатковим аргументом для фанатів стало те, що дружина виконавця Даша Чередниченко вже давно не з’являлася на публіці. Користувачі пов’язали це з доглядом за малюком. Частина аудиторії взагалі припустила, що Пивоваров опублікував знімок із кульками навмисно, розуміючи, що шанувальники можуть розцінити це як натяк.

"Звернула увагу на кульки. І мені нагадалося, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового будинку. Тож все-таки Даша вже народила. Може, не саме зараз, а може, зовсім недавно. Але все ж Артем став батьком. І ці хмарки в правому кутку точно роблять для таких подій. І рожеві, ніби у нього донька", - поділилися припущеннями на фан-сторінці артиста в Threads.

У Артема Пивоварова могла народитися донька / скрін з Threads

Сам музикант традиційно не коментує особисте життя і воліє приховувати подробиці сімейного побуту від сторонніх очей. Проте раніше в пресі обговорювалося, що пара узаконила стосунки після майже 10 років роману, а згодом обраницю співака помітили на публіці з округлим животом.

Нагадаємо, влітку 2026 року стало відомо, що Артем Пивоваров одружився з Дашею Чередниченко. Через деякий час дівчину помітили на концерті з помітним животиком, що спровокувало чутки про вагітність.

Артем Пивоваров / інфографіка: Главред

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