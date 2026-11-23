Ви дізнаєтеся:
- Яка деталь на фото Артема Пивоварова натякнула на поповнення в родині
- Чому шанувальники вирішили, що дружина артиста вже стала мамою
Український співак і тренер "Голосу країни-14" Артем Пивоваров спровокував хвилю чуток про те, що вперше став батьком. Приводом для обговорень стала публікація артиста в Instagram.
Музикант показав, як проводить час вдома, граючи на ігровій приставці, проте уважні користувачі помітили на задньому плані повітряні кульки - зокрема, із зображенням хмар та рожевого відтінку.
На думку шанувальників, таке оформлення зазвичай використовують, щоб зустріти маму з новонародженим після виписки з пологового будинку. Рожевий колір навіяв деяким думку про народження доньки. Додатковим аргументом для фанатів стало те, що дружина виконавця Даша Чередниченко вже давно не з’являлася на публіці. Користувачі пов’язали це з доглядом за малюком. Частина аудиторії взагалі припустила, що Пивоваров опублікував знімок із кульками навмисно, розуміючи, що шанувальники можуть розцінити це як натяк.
"Звернула увагу на кульки. І мені нагадалося, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового будинку. Тож все-таки Даша вже народила. Може, не саме зараз, а може, зовсім недавно. Але все ж Артем став батьком. І ці хмарки в правому кутку точно роблять для таких подій. І рожеві, ніби у нього донька", - поділилися припущеннями на фан-сторінці артиста в Threads.
Сам музикант традиційно не коментує особисте життя і воліє приховувати подробиці сімейного побуту від сторонніх очей. Проте раніше в пресі обговорювалося, що пара узаконила стосунки після майже 10 років роману, а згодом обраницю співака помітили на публіці з округлим животом.
Нагадаємо, влітку 2026 року стало відомо, що Артем Пивоваров одружився з Дашею Чередниченко. Через деякий час дівчину помітили на концерті з помітним животиком, що спровокувало чутки про вагітність.
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