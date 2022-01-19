Загроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

Ризиків великої війни з Росією не стало більше, але посилився ажіотаж навколо ситуації - Зеленський / Скришот Telegram-канал Офісу президента

Україна вже восьмий рік живе в стані війни і весь цей час присутня загроза повномасштабного військового вторгнення з боку Росії. Країна готова до такого сценарію, проте намагається врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці і треба вірити в мир. Захід повинен демонструвати реальну підтримку Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення до нації в середу, 19 січня, він розповів про те, що в ЗМІ циркулює безліч інформації про можливе повномасштабне військове вторгнення Росії. За його словами, такі ризики супроводжують Україну всі роки війни. Імовірність посилення конфлікту не стала вищою, у той час, коли навколо цієї теми виник ажіотаж.

читайте такожПонад 127 тисяч військ біля кордонів України і загроза ракетних ударів: у Міноборони дізналися про плани Росії"Наразі всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра... а в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - пояснив Зеленський.

Також він закликав українців з розумінням поставитися до ситуації, але не боятися.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, треба це зрозуміти, треба видихнути, заспокоїтися", - сказав президент.

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Крім того, гарант додав, що країни-партнери України повинні демонструвати реальну підтримку. Українська держава не хоче воювати, але завжди має бути готова до таких дій.

"Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що буде робити світ.... Україна не хоче війни, але Україна завжди повинна бути готова до неї", - уточнив глава держави.

Президент запевнив, що держава постійно працює над посиленням обороноздатності, врегулюванням конфлікту мирним шляхом і контролює ситуацію.читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнями

"Україна постійно посилює свої оборонні можливості... Ми робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні", - зазначив він.

Також гарант додав, що українцям слід спокійно і без паніки дивитися в майбутнє.

"Без паніки, без жаху. Сподіваюся, без вірусів. І щиро вірю, без війни", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Раніше американський телеканал CNN повідомив про те, що розвідка США отримала відомості про роботу Росії над підготовкою оперативної групи для нападу на бойовиків на Донбасі "під чужим прапором". У Штатах вважають, що така ситуація повинна стати приводом для повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила відомості розвідки, згідно з якими Росія може готувати провокацію для виправдання нової військової операції проти України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що війська Росії знаходяться на території своєї держави і залишаються в прикордонних з Україною районах через нібито напружену ситуацію в регіоні і дії Північноатлантичного альянсу. У Москві називають рух військ "запобіжними заходами".

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