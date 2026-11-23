В ISW заявили про просування ЗСУ та можливий прорив кордону РФ в Курській області. Експерти та військові пояснили, що відбувається.

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Що відомо про бойові дії в Курській області РФ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи справді ЗСУ знову прорвали кордон Росії

Які населені пункти Курщини контролюють українські військові

Чому ситуація на прикордонні може змінити перебіг війни

Сили оборони України, за повідомленнями відкритих джерел, продовжують утримувати окремі позиції на території Курської області Росії. Водночас військові пояснюють, чому локальні дії на прикордонні не обов’язково означають новий наступ, які позиції Сили оборони України зберігають на Курщині та чому російську армію непокоїть можливість повторення подій 2024 року.

Главред з’ясував, що відомо про ситуацію біля Нового Путі, які завдання виконують українські підрозділи на прикордонні та як ці події вписуються в загальний перебіг війни.

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Що відомо про можливе просування ЗСУ біля Нового Пути

Американський Інститут вивчення війни у звіті від 22 листопада звернув увагу на повідомлення про присутність українських військових у прикордонному районі Курської області. За даними аналітиків, Сили оборони України можуть утримувати позиції на південний захід від Глушкова. Окремо з’явилися твердження про встановлення контролю над селом Новий Путь, розташованим неподалік від державного кордону.

За інформацією ISW, джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", заявило, що українські військові нібито захопили Новий Путь. Село розташоване менш ніж за кілометр від міжнародного кордону. Однак американські аналітики наголосили, що не змогли незалежно підтвердити цю інформацію.

"Нещодавно ISW отримав повідомлення про те, що українські війська утримують позиції на південний захід від Глушкова Курської області. Водночас це повідомлення не свідчить про відновлення української операції на території Курської області. 18 листопада джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", заявило, що українські військові захопили населений пункт Новий Путь Курської області, розташований менш ніж за кілометр від міжнародного кордону. Наразі ISW не може підтвердити цю інформацію", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики також нагадали, що російські та українські підрозділи регулярно проводять обмежені операції з проникнення через кордон на цій ділянці. Тому сама поява військових на певній території ще не означає початку масштабної наступальної операції або встановлення стійкого контролю над населеним пунктом.

Українське командування окремо не підтверджувало встановлення контролю над селищем Новий Путь.

Чи розпочали ЗСУ новий наступ на Курщині

Повідомлення про можливе захоплення Нового Пути спричинили припущення щодо відновлення українського наступу на території Росії. Однак старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" закликає не перебільшувати масштаб змін на цій ділянці фронту. За його оцінкою, йдеться передусім про тактичні дії окремих підрозділів, спрямовані на поліпшення їхнього становища.

Допис військового / Скріншот

Військовий також звертає увагу на те, що реальна лінія бойового зіткнення на прикордонних територіях Харківської та Сумської областей не завжди збігається з лініями на картах OSINT-аналітиків.

""Наступ" на Курщину, про який намагаються трубити деякі новинарні, насправді є не більше ніж тактичним просуванням окремих підрозділів Сил оборони України для поліпшення тактичного становища. Думаю, вже ні для кого не секрет, що лінія бойового зіткнення вздовж кордону в Харківській та Сумській областях не проходить чітко по лінії кордону: є населені пункти, зайняті противником навіть по наш бік кордону, і чимало ділянок, які не відображаються на картах OSINT-аналітиків. Тому навіть в оперативному масштабі нічого не змінилося", - пояснив Алекс.

Чому Росія побоюється повторення Курської операції

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко також пояснив особливості бойових дій на російському прикордонні. В ефірі 24 Каналу він зазначив, що в прикордонній зоні та поблизу лінії зіткнення діють окремі підрозділи обох армій. Тому поява військових на території Росії не обов’язково означає закріплення на нових позиціях або початок масштабного наступу.

За словами Тимочка, перебування військ безпосередньо на лінії державного кордону було б невиправданим ризиком, адже така місцевість може перебувати під вогневим контролем. Водночас обмежені рейди залишаються одним зі способів ведення бойових дій на цьому напрямку.

"Потрібно розуміти, що ні наші Сили оборони, ні російські війська не перебувають безпосередньо на самій лінії кордону - і ті, і ті віддалені від неї. Перебувати на нульовій лінії кордону означає наражати себе на прямий удар", - наголосив Тимочко.

Військовий також пояснив, чому повідомлення про можливу появу українських підрозділів у Росії викликають таку реакцію з боку російської армії. На його думку, російське командування змушене враховувати ймовірність повторення масштабнішої операції, подібної до тієї, що відбулася на Курщині у 2024 році.

"Ми бачимо, наскільки чутливо вони ставляться навіть до інформації про те, що наші війська можуть з’явитися на їхній території. Вони сприймають це дуже болісно", - підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Окремо Тимочко прокоментував дискусії щодо створення безпекової смуги вздовж державного кордону. За його оцінкою, розвиток далекобійного озброєння змінив вимоги до таких територій. Артилерія та безпілотники дають змогу уражати цілі на значній відстані, тому невелика буферна зона не обов’язково забезпечить належний захист.

"Ні в один, ні в інший бік так звана буферна зона не даватиме результату, якщо не простягатиметься хоча б на сотню-дві кілометрів завширшки. Зараз дальність ураження артилерією та дронами на тактичному рівні сягає 50 кілометрів. Але створювати прострілювані нейтральні території на ворожій землі цілком реально", - заявив Тимочко.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Що сталося в Рильську та що заявили в 8-му корпусі ДШВ

Крім того, на фоні інформації про нібито новий наступ в Курській області та після вибухів у центральній частині Рильська Курської області російська сторона почала поширювати повідомлення про нібито дистанційне мінування території українськими безпілотниками. У 8-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ цю версію заперечили та виклали власне пояснення подій.

За повідомленням українських військових, розвідка виявила в Рильську місце дислокації російського спеціального підрозділу безпілотників "Рубікон С". За твердженням корпусу, його майстерню облаштували в приміщенні місцевого відділку поліції, де також зберігали боєприпаси.

У 8-му корпусі заявили, що українські підрозділи за допомогою безпілотників уразили майстерню та місце проживання військовослужбовців цього підрозділу. Також, за інформацією української сторони, під удар потрапила локація операторів дронів Федеральної служби безпеки РФ. Після ураження, як стверджують військові, здетонували боєприпаси, що зберігалися в будівлі поліції.

У корпусі наголосили, що розміщення військових запасів у центральній частині міста створює додаткові ризики для цивільних мешканців. Російські повідомлення про нібито дистанційне мінування українськими дронами там назвали спробою перекласти відповідальність за вибухи на Україну.

"Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня. Жодного дистанційного мінування дронами ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у приміщенні місцевого відділку поліції", - заявили у 8-му корпусі ДШВ ЗСУ.

Які позиції ЗСУ досі утримують у Курській області

Також варто зазначити, що українські військові зберігали окремі позиції на території Курської області й після завершення основної фази Курської операції навесні 2025 року. Про це командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин розповів в інтерв’ю BBC Україна 28 вересня 2026 року.

За словами генерала, йдеться про невеликі ділянки, які мають значення для виконання конкретних військових завдань. Зокрема, він назвав лісові масиви поблизу Нового Путі та населеного пункту Політотдельський. Це пояснює, чому інформація про присутність українських підрозділів у районі Нового Путі періодично з’являється в повідомленнях про ситуацію на прикордонні.

"Так, досі є. Можу навіть назвати, де саме. Це, наприклад, район населеного пункту Новий Путь, де ми контролюємо весь лісовий масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поруч. Це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", - розповів Волошин.

Генерал Дмитро Волошин / Фото: ДШВ ЗСУ

Генерал також пояснив, як змінювалася тактика російської армії після завершення основної фази Курської операції. За його словами, раніше російські війська активніше намагалися витіснити українські підрозділи зі своєї території, однак згодом змінили пріоритети та зосередилися на інших завданнях, зокрема на спробах розширити контроль над українськими землями.

"Певний час, приблизно рік тому, вони були агресивнішими й справді хотіли нас вибити. Але залишили там багато особового складу й відмовилися від цього завдання. Ми теж далі не просувалися, тому що маємо власні проблеми, які потрібно розв’язувати. З погляду військового мистецтва, можливо, вони й правильно вчинили: навіщо змагатися за кілька кілометрів своєї території, які фактично ні на що не вплинуть, якщо можна спробувати розширити зону контролю на українській території", - пояснив командувач 8-го корпусу ДШВ.

Волошин також звернув увагу на стратегічні цілі російських військ у прикордонних районах України. За його оцінкою, окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні та сформувати так звану буферну зону. Одним із напрямків, на яких зосереджена їхня увага, залишається Сумська область.

Як можливе просування ЗСУ на Курщині може вплинути на перебіг війни

Український журналіст і публіцист Віталій Портников у відео на YouTube розглянув повідомлення про можливі дії українських військових у районі Нового Путі в ширшому контексті російсько-української війни. На його думку, сама можливість переходу кордону та встановлення контролю над прикордонними населеними пунктами свідчить про те, що бойові дії можуть поширюватися на нові території Росії.

Водночас Портников розмежував локальні дії підрозділів і повноцінне продовження масштабної Курської операції, під час якої українські війська раніше контролювали значні території, зокрема районний центр Суджа.

"Це не виглядає продовженням тієї наступальної операції українських військ, під час якої було встановлено контроль над значною частиною Курщини разом із районним центром Суджа. Але сам факт того, що українські війська можуть переходити кордон Російської Федерації та встановлювати контроль над її населеними пунктами, може свідчити про розширення географії російсько-української війни. Територія Росії також може в будь-який момент стати театром бойових дій, як і українська територія", - зазначив Портников.

Журналіст пов’язав цю тенденцію з діями російського керівництва, яке продовжує погрожувати європейським країнам, що підтримують Україну. Він нагадав про випадки порушення повітряного простору країн Європи російськими ракетами та безпілотниками. На його думку, розширення географії бойових дій може мати двосторонній характер, а віддалені райони Росії також можуть опинятися під загрозою українських ударів.

Як війна впливає на життя росіян

Портников пов’язує можливе розширення географії бойових дій із наслідками війни для російського суспільства. За його оцінкою, бойові дії дедалі відчутніше впливають на повсякденне життя громадян РФ - від ударів по підприємствах до перебоїв із постачанням товарів і погіршення рівня життя.

"Війна вже оселилася в домівках росіян. Вона приходить до них разом із вибухами ракет і дронів, пожежами на нафтопереробних заводах, відсутністю звичних товарів у супермаркетах і значним погіршенням рівня життя", - зазначив журналіст.

Він також наголосив, що присутність українських військових на окремих ділянках російської території є ще одним проявом зміни характеру війни. На його думку, такі дії можуть впливати на можливості російської армії продовжувати наступальні операції проти України.

"Війна приходить і через захоплення хоча б невеликої частини російської території Силами оборони України, які таким чином можуть зменшувати потенціал агресора для наступу на мирні українські землі. Війна приходить на території, де раніше вважали, що сама віддаленість від центрів ухвалення рішень та європейської частини Росії гарантує стабільність", - підсумував Портников.

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