Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів: Київ готує контрудар у разі військового вторгнення РФ

На Україну очікає мобілізація у разі загострення військового конфлікту з Росією / УНІАН

Якщо Росія піде на реальне розширення військової агресії щодо України, Київ піде на мобілізацію 300-400 тисяч резервістів, у яких є досвід ведення бойових дій. Призвати у такому випадку можуть і деяких жінок - військових медиків, зв'язкових або представниць інших спеціальностей, які добровільно виявлять бажання йти на фронт. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

У інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що якщо Росія піде на реальну ескалацію ситуації, мобілізують як мінімум тих осіб, у яких є бойовий досвід. Київ може призвати 300-400 тисяч осіб, здатних до виконання завдань.

читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"Крім нашого постійного складу Збройних сил та інших військових формувань сектору безпеки і оборони, є резерв, який має досвід ведення бойових дій і готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300-400 тисяч ми зможемо оперативно мобілізувати, а це вже та сила, яка точно завдасть непоправних втрат для нашого ворога", - зазначив Веніславський.

Також він додав, що покличуть і деяких жінок, але тільки вузьке коло фахівців. Решта можуть бути покликані за бажанням.

"Зокрема, військові медики, можливо, зв'язкові, а також представниці інших професій, які висловлять добровільне бажання захищати країну", - сказав Веніславський.

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Крім того, згідно з даними на 19 січня, біля рубежів України дислокувалося 104 тисячі військових РФ.

"Плюс, якщо взяти оперативну глибину російської території, близько 200-300 км, там ще є війська", - підкреслив Федір Веніславський.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В Адміністрації Байдена раніше оголосили про те, що американська розвідка вказала на можливий план Росії зі створення провокації на Донбасі за декілька тижнів до військової операції проти України. Можливий сценарій може включати атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" з метою використання ситуації для наступу на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували відомості про те, що Росія зосередила біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають варіанту нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія стягнула війська до прикордонних з Україною районів через складну обстановку в регіоні і дії НАТО. У Кремлі назвали маневри військ "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що на Москву можуть очікувати вкрай серйозні санкції у разі нового військового вторгнення в Україну. За його словами, російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом, і це призведе до катастрофічних наслідків.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що подібні заяви з боку Вашингтона нібито можуть спровокувати "громадянський" військовий конфлікт в Україні. Мовляв, це може статися через намір деяких осіб серед влади у Києві піти на реалізацію сценарію щодо силової деокупації Донбасу.