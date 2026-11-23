Путініст і зрадник України Микита Джигурда потрапив до лікарні з інфарктом.

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Микита Джигурда - зрадник України / колаж: Главред, фото: t.me/dzhigurda27, instagram.com/instadzhigurda/channel/

Коротко:

Що сталося з Джигурдою

З яким діагнозом його госпіталізували

Російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, потрапив до реанімації в терористичній Росії. Йому діагностували інфаркт.

Як пишуть російські пропагандисти, цю новину повідомила дружина 65-річного Джигурди - фігуристка Марина Анісіна. За її словами, чоловіка відвезли до лікарні на швидкій. Більше жодних подробиць немає.

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Джигурда перетворився на старого дідуся / Фото Стархіт

"Доставили його о 9:30, сказали, що через пару годин можна зателефонувати й дізнатися все, у нього телефону з собою немає. Зараз лікарі ним займаються", - розповіла Анісіна.

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу Mash, близько восьмої ранку в актора різко впав тиск у заміському будинку в Підмосков’ї, де він мешкає з дружиною Мариною Анісіною. Дружина викликала швидку, яка доставила артиста до лікарні.

Джигурда знімався в шоу для зірок із залежностями "

" ​​​/ Фото Стархіт

Раніше прихильник Путіна брав участь у програмі для зірок, які не можуть самостійно позбутися залежності - алкогольної чи наркотичної.

Також у мережі з'явилися фото, на яких він перетворився на старого дідугана.

Джигурда та його ставлення до України

Киянин Микита Джигурда відкрито підтримує дії терористичної Росії в Україні та називає себе прихильником так званої "спеціальної військової операції", військового вторгнення РФ в Україну.

За повідомленнями ЗМІ, він також відвідував український Донбас і військові підрозділи, привозив гуманітарну допомогу та техніку (зокрема квадрокоптери), а також виступав перед російськими окупантами.

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Про особу: Микита Джигурда Микита Джигурда - радянський, український і російський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.

У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство з питань запобігання корупції України виступило з ініціативою щодо введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну та виправдання дій Росії.

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