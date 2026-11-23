Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер поділився спогадами про життя своєї сестри.

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Король Чарльз знову у центрі скандалу / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Про що згадав брат принцеси Діани

Якими одкровеннями він поділився

Король Чарльз і королева Камілла зіткнулися з новою напругою у стосунках після публікації мемуарів брата принцеси Діани.

Книга Чарльза Спенсера знову привернула увагу до непростого шлюбу покійної принцеси з майбутнім монархом та обставин їхнього розлучення.

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Як стверджують джерела RadarOnline, поновлення дискусій про минуле негативно позначилося й на нинішньому сімейному житті королівського подружжя.

У центрі скандалу опинилася книга "Лебедина пісня: моя сестра Діана" (Swan Song: My Sister, Diana), у якій Чарльз Спенсер поділився спогадами про життя своєї сестри. Серед іншого він розповів, що Діана підозрювала чоловіка в романтичних почуттях до одного зі слуг. За словами принцеси, одного разу вона зізналася братові: "Мій чоловік закоханий у свого лакея". Ім’я ймовірного обранця в мемуарах не називається, а самі твердження не отримали незалежного підтвердження.

Принцеса Діана та її брат - Чарльз Спенсер / instagram.com/charles.earl.spencer

Спенсер також описав реакцію Карла на смерть Діани в 1997 році. Згідно з його спогадами, принц Уельський болісно відреагував на те, наскільки сильно громадськість переживала втрату принцеси. Брат Діани стверджує, що в розмові з ним Чарльз сказав: "Будьте впевнені, скоро ми всі про неї забудемо".

Букінгемський палац не залишив ці заяви без відповіді. Представник монарха підкреслив, що горе від втрати близької людини може впливати на сприйняття подій, позначатися на судженнях і пам’яті навіть через багато років. Таким чином палац поставив під сумнів достовірність спогадів Спенсера.

За даними RadarOnline, нова хвиля обговорень минулого стала серйозним випробуванням для Чарльза та Камілли. Анонімне джерело видання стверджує, що король вкрай роздратований тим, що старі звинувачення знову опинилися в центрі уваги. При цьому Камілла нібито теж важко переживає те, що відбувається: вона розраховувала, що громадськість нарешті перестане постійно повертатися до історії її стосунків із Чарльзом і сприйматиме її насамперед як королеву.

Королева Камілла хоче бути єдиною / ua.depositphotos.com

"Камілла роками намагалася залишити позаду суперечки, пов’язані з Діаною. Повернення цих звинувачень стало для неї справжнім кошмаром", - стверджує співрозмовник видання.

За словами інсайдера, королева незадоволена тим, що її чоловік зосереджений переважно на захисті власної репутації й недостатньо зважає на її переживання. У результаті, як стверджує джерело, між подружжям наростає взаємне роздратування, а навіть незначні розбіжності переростають у більш серйозні сварки.

Ще однією болючою темою в мемуарах стали підозри Діани щодо можливої зустрічі Чарльза з Каміллою в королівському поїзді незадовго до весілля. Спенсер пише, що сестра була переконана: таємничою блондинкою, яку нібито бачили в поїзді, могла бути саме Камілла Паркер-Боулз.

Принцеса Діана підозрювала свого чоловіка / ua.depositphotos.com

Чарльз і Камілла одружилися у 2005 році, проте історія їхніх стосунків протягом багатьох років залишалася предметом суспільної уваги. Нові спогади брата Діани знову вивели цю тему на перші шпальти британської та міжнародної преси.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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