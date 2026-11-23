За даними OSINT-аналітиків, з 2022 року завод у Новошахтинську потрапляв під удари щонайменше дев'ять разів.

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​ Нічна атака дронів на Ростовщину - пожежа на НПЗ, що постачає армію РФ ​ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+ ​

Що сталося:

Дрони вночі атакували НПЗ у Новошахтинську

На території заводу спалахнула сильна пожежа

Завод постачає армії РФ дизпальне й авіагас

У ніч на 23 листопада, близько 01:00, безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ НЗНП) у Ростовській області країни-агресорки РФ. Після ударів на території підприємства спалахнула сильна пожежа, заграву від якої було видно за кілометри.

Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ в Telegram. Вони оприлюднили нічні кадри з помаранчевою загравою над містом і супутниковий знімок заводу.

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Пожежа на НПЗ у Новошахтинську / Фото: Exilenova+

Про атаку на цей об'єкт також написав моніторинговий канал Supernova+ в Telegram. За його даними, на заводі загорівся резервуар із нафтопродуктами.

Російські моніторингові канали також попереджали про загрозу БпЛА в Шахтах, Красному Сулині, Гуковому, Новочеркаську та Ростові-на-Дону. Близько 02:00 у Ростовській області оголосили ще й ракетну тривогу. Офіційних заяв Генштабу ЗСУ щодо цієї атаки на момент публікації не було.

Промзона Новошахтинського НПЗ після атаки. / Фото: Exilenova+

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Новошахтинський завод нафтопродуктів вважається одним із ключових постачальників пального на півдні Росії. За даними Exilenova+, він здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне, суднове та пічне пальне, мазут і бензинові фракції. Водночас видання Reuters оцінювало потужність заводу приблизно в 5 млн тонн на рік.

Промзона Новошахтинського НПЗ після атаки / Фото: Exilenova+

За даними Генерального штабу ЗСУ, завод безпосередньо залучений до забезпечення окупаційної армії РФ. Зокрема, він постачає російським військам дизельне пальне та авіаційний гас.

Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами:

22 червня 2022 року

4 травня 2023 року

13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року

21 серпня та 25 грудня 2025 року

25 серпня та 25 вересня 2026 року

Після атаки 25 вересня губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав пошкодження заводу. Тоді в РФ заявили про близько 50 збитих дронів.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чим удари по НПЗ загрожують економіці Росії?

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по нафтопереробці мають накопичувальний ефект. Спершу росіяни відчувають дефіцит пального, далі - зростання цін, збої в логістиці та постачанні продовольства.

"Це поки що лише "квіточки". Усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії, - нестача палива", - наголосив фахівець.

За його словами, саме нафта ще з радянських часів залишається фундаментом російської держави.

"З часів Радянського Союзу Росія жила за рахунок експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", - пояснив Загородній.

З ним погоджується редактор UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон, який у колонці для Atlantic Council звернув увагу, що наслідки дронової кампанії вже відчувають звичайні росіяни.

"З початку листопада низка російських регіонів почала повідомляти про дефіцит пального", - зазначив він.

Удари по НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, Україна продовжує дальнобійну кампанію проти російської нафтопереробки. У вересні в Самарі Куйбишевський НПЗ загорівся вдруге за добу. Генштаб ЗСУ підтвердив удари по заводу напередодні пожежі.

У жовтні Москва звинуватила Київ в атаках на два НПЗ. Однак у Зеленського назвали фейком повідомлення Кремля про нові удари. Українська сторона причетність до цих атак заперечила.

На початку листопада президент заявив про можливість паузи. За його словами, Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії за певної умови. Ідеться про захист американськими системами Patriot на весь строк такої паузи.

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