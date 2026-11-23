Ви дізнаєтеся:
- Де 24 листопада пройде сніг і мокрий сніг
- Якою буде погода в Києві у вівторок
- Коли в Україні посиляться морози
У вівторок, 24 листопада, південний циклон, який приніс в Україну мокрий сніг, дощ і сильний вітер, відійде на північний схід, тож погода трохи стабілізується. Сніг і мокрий сніг удень очікуються на заході та півночі, на решті території істотних опадів не буде. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.
За її словами, найскладніша погода в понеділок, 23 листопада, торкнулася центру, півдня та сходу країни. Синоптикиня пояснила, що найближчої ночі негода ще не відпустить окремі регіони.
"А завтра, 24-го листопада, цей циклон піде на північний схід, тому ситуація трохи вирівняється. Хіба що найближчої ночі на сході України плюс Полтавщина затримаються сильні опади!", - написала Діденко.
Вона також попередила, що через опади та нижчу температуру повітря на дорогах буде слизько. Про ожеледицю на дорогах у більшості регіонів, крім півдня, попереджають і в Укргідрометцентрі
На півдні та південному сході країни буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах.
"Температура повітря і вночі, і вдень очікується приблизно однаковою, близько нуля, трохи вище, звісно, на півдні та південному сході", - зазначила синоптикиня.
Яка погода буде в Києві 24 листопада
У столиці у вівторок очікується зимова погода з поривчастим вітром.
"У Києві 24-го листопада буде сніг, мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер, протягом доби близько нуля. На дорогах - слизько!" - наголосила Діденко.
Наприкінці тижня похолодання в Україні посилиться. За словами Діденко, морози підростуть на кілька градусів.
Якою буде погода в Україні до кінця тижня
Синоптик Ігор Кібальчич, прогноз якого наводив Главред, зазначив, що наступні дні принесуть поступове зниження температури.
"Протягом тижня в Україні очікується поступове зниження температури повітря та стабілізація погодних умов", - зазначив синоптик.
Він також звернув увагу, що похолодання супроводжуватимуть опади та поривчастий вітер.
"Похолодання також супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах може сягати 15-17 м/с", - пояснив Кібальчич.
За його прогнозом, у середу, 25 листопада, вночі температура опуститься до -1...-6 градусів, удень становитиме від -2 до +3 градусів, а в Карпатах уночі - до -6...-11 градусів.
Погода в Україні - новини
Як повідомляв Главред, синоптики попереджали про різке похолодання наприкінці листопада. Наталка Діденко назвала терміни посилення нічних морозів в Україні. За її словами, до наступних вихідних уночі температура може опускатися до -3...-7 градусів.
Схожий прогноз дав і синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що арктичне повітря зі Скандинавії принесе в Україну антициклональну погоду. Середньодобова температура в другій половині тижня опуститься нижче нуля.
Раніше метеорологи розповідали і про сніг. У прогнозі йшлося, що морози до -14 градусів і сніг накриють Україну. Синоптики пов'язували різку зміну погоди з надходженням холодного повітря.
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