Перед зустріччю Україна, США та Європа мають погодити спільний порядок денний.

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Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах із РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, МЗС Туреччини, скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Київ готовий до переговорів з РФ, США і Європою вже завтра

Партнери хочуть провести зустріч до Різдва

Порядок денний мають погодити Україна, США та Європа

Україна готова найближчим часом сісти за стіл чотиристоронніх переговорів зі США, Європою та країною-агресором Росією щодо завершення війни. Проте до цього Київ, Вашингтон і європейські столиці мають виробити спільну позицію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

"Ми повинні зробити все, щоб чотиристороння зустріч - України, Європи, Америки та Росії - відбулася якнайшвидше. Ми готові до цього буквально завтра. Ми почули від наших партнерів, що вони хочуть спробувати провести її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше", - наголосив глава держави. відео дня

Водночас Зеленський застерігає, що поспіх без попередньої координації між союзниками не дасть потрібного ефекту. Тому позиції західного табору мають бути зведені воєдино ще до початку контакту з Москвою.

"Ми повинні прийти на цю зустріч із чітким порядком денним, підготовленим і погодженим усіма нами. Усіма нами - Україною, Європою та Америкою. Сильна спільна підготовка має дати нам сильніший результат", - зауважив він.

Чому участь Європи у переговорах важлива

Окремо президент наголосив, що європейські делегати мають брати участь у переговорах безпосередньо.

За його словами, американці вже домовилися про таку участь, а Київ відстоював цю модель від перших днів дипломатичного процесу.

"Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли обговорюється її власне майбутнє", - сказав Зеленський.

Якою Зеленський бачить модель діалогу

Майбутні домовленості, переконаний президент, мають враховувати безпекові інтереси не лише Києва, а й усього континенту. Тож і сам формат зустрічі, на його думку, виходить далеко за межі двостороннього діалогу між Україною та державою-агресором.

"Це означає, що Україна, Європа та Америка - з одного боку, Росія - з іншого. І як це виглядає? Фактично це виглядає як переговори НАТО з Росією, ЄС із Росією, Заходу з Росією. Тому що Україна вже на 100% є частиною цього світу спільних цінностей - світу НАТО, ЄС і Заходу", - підсумував глава держави.

Як Україна посилює позиції на переговорах

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що успіхи української армії на полі бою посилюють позиції Києва у міжнародному переговорному процесі.

За його словами, здатність Сил оборони повертати захоплені території та зупиняти російські наступи демонструє партнерам, що Україна може продовжувати боротьбу.

"Наприклад, під час Добропільської операції українським військовим вдалося зупинити наступальні дії значних сил російської морської піхоти. Її результати вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва", - підкреслив він.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, речник диктатора країни-агресорки РФ Дмитро Пєсков говорив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону, ймовірно, вдалося схилити Москву до моделі гарантій безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО. Дональд Трамп готовий розглядати такий механізм, але лише за умови, що він відповідатиме інтересам США.

Австрія запропонувала наділити європейську команду на мирних переговорах щодо завершення війни, яку країна-агресорка Росія веде проти України, змістовним мандатом із чотирьох напрямків: політичного, безпекового, гуманітарного та економічного.

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