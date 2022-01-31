Загроза вторгнення РФ в Україну: Путін і Макрон провели другі переговори за тиждень

Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки".
Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін провели телефонну розмову.
Зазначимо, це вже друга розмова президентів за тиждень.
Як повідомляє пресслужба Путіна, сторони обговорили ситуацію навколо України і "гарантії безпеки".
"Встановлено про подальші контакти по телефону, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі Президентів Росії і Франції", - пише пресслужба президента Росії.
Телефонні переговори Макрона і Путіна
У п'ятницю, 28 січня, відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.
Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.
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Росія готова продовжувати переговори щодо Донбасу в рамках нормандського формату. Однак, як заявив Путін, Москва, мовляв, чекає від Києва реалізації Мінських угод, які нібито повинні включати переговори України з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР" за особливим статусом ОРДЛО.
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