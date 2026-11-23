OSINT-аналітики встановили, що вогонь охопив НПС Калейкіно біля Альметьєвська, яку дрони вже атакували 19 листопада.

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Пожежа біля НПС Калейкіно і супутниковий знімок станції / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, ASTRA

Що сталося:

Дрони атакували НПС Калейкіно в Татарстані

Жителі Альметьєвська повідомляють про сильну пожежу

Попередня атака на станцію була 19 листопада

У ніч на 23 листопада безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно біля Альметьєвська в Татарстані - це один із ключових вузлів нафтопроводу Дружба в країні-агресорці РФ. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу, а OSINT-аналітики встановили, що горить саме станція.

Згідно з даними видання ASTRA, у Татарстані оголошували режим безпілотної небезпеки, а в аеропортах Казані, Нижньокамська та Бугульми обмежували польоти.

відео дня

Станцію вже атакували 19 листопада. Об'єкт розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною.

Фото й відео пожежі, зняті жителями міста, оприлюднив моніторинговий канал Exilenova+ в Telegram.

"Ймовірно, горять кілька резервуарів", - зазначили автори каналу.

Відео можна подивитися за посиланням.

Офіційних коментарів влади Татарстану щодо нічної атаки станом на ранок не було.

Чим важлива станція Калейкіно?

Калейкіно приймає, зберігає та перекачує нафту з родовищ Татарстану, Західного Сибіру, Удмуртії та Башкортостану. На станції працює автоматизована система компаундування, яка доводить сировину різної якості до єдиних стандартів за вмістом сірки.

Звідси нафта йде магістральними трубопроводами, зокрема гілкою Дружба, у напрямку Нижнього Новгорода й Самари, а також на нафтопереробні заводи, зокрема на комплекс ТАНЕКО в Нижньокамську. Станція має великий резервуарний парк із резервуарами місткістю до 50 тис. кубометрів кожен.

Як зазначає ASTRA, станція об'єднує потоки з різних нафтовидобувних регіонів, тому збої в її роботі зачіпають увесь логістичний ланцюжок і створюють ризики для пропускної здатності.

Що відомо про попередні атаки на Калейкіно?

Під час атаки 19 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, було уражено три резервуари РВСПА-50000, один із них загорівся. Влада Татарстану тоді визнала удар по резервуарах із нафтою та пошкодження цивільних об'єктів, але запевняла, що великої пожежі вдалося уникнути.

Станцію атакували й у лютому 2026 року. Тоді Транснефть скоротила прийом нафти приблизно на 250 тис. барелів на добу при потужності станції близько 1 млн барелів на добу.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Як удари по нафтовій галузі б'ють по економіці Росії?

Експерт аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду зазначав, що за останні чотири роки в Росії не знайшли жодного великого родовища нафти - лише малі та середні.

"Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються, хоча вона засекречує статистику", - наголосив фахівець.

Говорячи про фінансові наслідки для нафтових компаній, Гардус звернув увагу на брак ресурсів для розвитку галузі.

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти, податків на видобуток корисних копалин", - пояснив експерт.

Атаки на Татарстан - новини

Як повідомляв Главред, 19 листопада безпілотники атакували НПС Калейкіно вперше за цю осінь. Тоді жителі Альметьєвська розповідали про щонайменше 16 потужних вибухів у районі станції. Станція належить компанії Транснефть - Прикамье.

Татарстан за останні тижні став однією з регулярних цілей українських дронів. У ніч на 15 листопада безпілотники атакували Нижньокамськ, де могло постраждати підприємство Нижнекамскнефтехим. Офіційного підтвердження цієї цілі не було.

Удари по нафтопереробці відчутно позначаються на всій галузі країни-агресорки. За тиждень атаки порушили роботу 9 з 35 найбільших НПЗ РФ. Ремонт вторинних установок, за оцінкою МЕА, може тривати 6-8 місяців.

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