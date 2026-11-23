Під ударом також опинилися нафтові об'єкти в Ростовській області й Татарстані, а губернатор визнав пошкодження промислового об'єкта.

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Пожежа на НПЗ у Пермі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що сталося:

Дрони атакували НП З "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі

Пожежі також спалахнули в Ростовській області й Татарстані

Губернатор визнав пошкодження промислового об'єкта

Вранці 23 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. На території підприємства країни-агресорки спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомив OSINT-проєкт Exilenova+.

За даними моніторів, ударні дрони прорвалися до промзони заводу, який скорочено називають ПНОС.

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"Там вирувала потужна пожежа, могло бути пошкоджено одразу кілька резервуарів", - йдеться в повідомленні.

Над промисловим майданчиком здійнявся щільний стовп чорного диму, який було видно з різних районів міста.

Що відомо про НПЗ у Пермі

Пермнефтеоргсинтез - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який щороку переробляє понад 13 млн тонн нафти. За даними ASTRA, імовірно, горіли установки ЕЛОУ та АВТ, на яких відбувається первинна переробка нафти.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив про відбиття атаки безпілотників і пошкодження промислового об'єкта, не назвавши підприємство. За його словами, постраждалих немає.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Як удари по НПЗ впливають на бюджет Росії

Фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна системно б'є по ключових ланках нафтової галузі РФ.

"Під атаками опиняються російські НПЗ, порти, нафтобази та логістичні вузли", - наголосив експерт.

Удари по експортній інфраструктурі, за його словами, напряму обмежують здатність Росії продавати нафту і наповнювати казну.

"Якщо посилюються удари по нафтоекспортній інфраструктурі, нафту не можна експортувати. Тому удари по НПЗ - це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - пояснив Гардус.

Ефект, на думку фахівця, уже помітний у галузевих показниках, попри те що Кремль приховує частину даних.

"Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються, хоча вона засекречує статистику", - підсумував експерт.

Удари по НПЗ Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 листопада безпілотники атакували стратегічний НПЗ у Ростовській області. Під удар потрапив Новошахтинський завод нафтопродуктів, де спалахнула сильна пожежа. Від 2022 року це підприємство атакували щонайменше дев'ять разів.

Того ж ранку пожежа сталася і в Татарстані. Дрони атакували вузол нафтопроводу Дружба - НПС Калейкіно в Альметьєвську. Резервуари станції вміщують до 50 тис. кубометрів нафти.

Раніше під ударом опинилася нафтохімічна галузь Татарстану. Дрони вдарили по одному з найбільших нафтохімічних заводів РФ, спричинивши пожежу.

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