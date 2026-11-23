Москва поки орієнтується на Абу-Дабі, але конкретних дат нової зустрічі з Україною та США досі немає.

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Наступний раунд переговорів скоро, сказав Пєсков / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що заявив Пєсков:

Нові тристоронні переговори мають відбутися незабаром

Конкретних дат зустрічі поки немає

Кремль розглядає Абу-Дабі, але допускає інші варіанти

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Про це заявив речник диктатора країни-агресорки РФ Дмитро Пєсков, слова якого передають російські пропагандистські ЗМІ.

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У Кремлі стверджують, що нова зустріч делегацій - питання найближчого часу.

"Нові тристоронні переговори скоро відбудуться", - сказав Пєсков.

Водночас він визнав, що жодних домовленостей щодо термінів поки немає.

"Скоро, але поки щодо дат немає жодної визначеності", - зазначив речник Кремля.

Де можуть пройти переговори

За словами Пєскова, Москва поки виходить з того, що наступний раунд пройде в Абу-Дабі, де делегації вже зустрічалися 10-11 листопада. Проте остаточного рішення щодо місця, судячи з його слів, немає.

"Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти", - додав він.

Що передувало заяві Кремля

19 листопада в Берліні президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також із європейськими радниками з національної безпеки. Сторони обговорили завершення війни, гарантії безпеки для стримування Росії та поглиблення координації між Україною, США і Європою.

Зеленський також допустив можливість тристороннього саміту на найвищому рівні на полях G20, якщо Україна отримає офіційне запрошення від США. За його словами, Київ готовий провести переговори про мир до Різдва або навіть раніше, адже від швидкості залежить збереження життів.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чого чекати від переговорів за участі Віткоффа і Кушнера

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний у інтерв'ю Главреду скептично оцінив переговорні формати за участі великих гравців. Коментуючи зустріч Трампа, Сі та Путіна, він зазначив, що сам формат тристоронніх контактів принципово нового не дає.

"Сам тристоронній формат нічого до цієї історії не додає. Так само він не додає нічого принципово нового до інших питань", - наголосив фахівець.

На думку Розумного, за дипломатичними контактами можуть стояти не лише питання миру, а й економічні інтереси сторін.

"Можливо, йдеться про російські економічні ресурси: що дістанеться Китаю, а на що претендують Трамп, Кушнер і Віткофф", - пояснив експерт.

Переговори про завершення війни - новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни, який, за даними західної преси, хоче поставити адміністрація президента США Дональда Трампа.

Про те, що США хочуть досягти мирної угоди між Україною та країною-агресоркою Росією до початку січня 2027 року, 20 листопада повідомила Financial Times з посиланням на чотири джерела. За даними FT, у Вашингтоні поспішають через зміну розкладу сил у Конгресі: на проміжних виборах республіканці втратили контроль над обома палатами. Демократи, ймовірно, посилять допомогу Києву та санкційний тиск на Москву. Білий дім на запит видання не відповів.

Тим часом перша леді США Меланія Трамп заявила, що найбільше на Різдво хоче миру у світі, а конкретніше - щоб перемир'я між країною-агресоркою Росією та Україною підписали ще до свята.

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