Україна зможе мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення Росії - Данілов

Олексій Данилов висловився про підготовку до нападу РФ / inform.ua

Україна зможе мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press.

За словами чиновника, Росія може здійснити провокацію "в будь-який момент".

Відомо, що близько 120 тисяч російських військ зосереджені поблизу України, і Москва може влаштувати провокацію "в будь-який момент".

При цьому Данілов стверджує, що для початку повномасштабного вторгнення Росії будуть потрібні масштабні приготування, які легко помітити.

Також Данілов упевнений, що виконання Мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. За його словами, Мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

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"Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати - а німці і французи дивилися, - всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо", - зазначив Данилов.

Можлива агресія Росії

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

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