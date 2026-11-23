Підставою для превентивного удару російський посадовець назвав таємні постачання Заходом ядерної зброї Києву.

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Медведєв допустив ядерний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Медведєв допустив упереджувальний ядерний удар РФ

Приводом назвав масовані неядерні атаки

Рішення про ЯЗ у війні, за його словами, не ухвалювали

Заступник голови Радбезу країни-агресорки РФ Дмитро Медведєв заявив, що масоване використання неядерних засобів, яке спричиняє катастрофи, робить можливим упереджувальний ядерний удар Росії. Ще у 2024 році в Кремлі заявляли про намір переглянути ядерну доктрину РФ. Тези заяв Медведєва оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Ще одним "законним" приводом для превентивного ядерного удару Медведєв назвав таємні або приховані постачання Заходом ядерної зброї Києву.

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Водночас, за словами посадовця, рішення про застосування Росією ядерної зброї у війні проти України не ухвалювалося через відсутність прямої необхідності.

Що Медведєв сказав про ядерну зброю і НАТО

Окремо Медведєв спробував пояснити, чим повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито відрізняється від атаки США на Іран. Він повторив кремлівський наратив про "пряму загрозу бойових дій", пов'язану з курсом Києва в НАТО.

"Київ і його однодумці мають пам'ятати, що РФ не лише має право, а й у низці ситуацій зобов'язана використати ядерну зброю", - йдеться в переказі заяв Медведєва.

Також він стверджує, що Київ і НАТО вже доводили до ситуацій, коли Росія могла б застосувати ядерну зброю. Однак, за його словами, таке рішення ухвалюється за підсумками комплексної оцінки.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю проти України

Співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв'ю Главреду зазначив, що ймовірність реального ядерного удару РФ надзвичайно низька. Проте повністю виключати такий сценарій, на його думку, не можна через масштаб наслідків.

"Ймовірність того, що Росія фактично застосує ядерну зброю, за всіма оцінками експертів, з точки зору політичної, військової та геополітичної доцільності, виглядає надзвичайно низькою. Але якщо реалізується якась частка відсотка, наслідки будуть катастрофічними", - наголосив експерт.

Говорячи про можливий сценарій ескалації, Мельник звернув увагу, що головною метою Кремля в такому разі був би психологічний тиск на Захід.

"Найімовірніше, це буде переважно націлено на психологічний ефект. Тобто це має бути такий рівень ескалації, який, можливо, переконає українців, але насамперед має переконати західних партнерів у серйозності намірів Росії та в тому, що вона не збирається зупинятися ні перед чим", - пояснив він.

Водночас експерт наголосив на ризику, який створюють російські ракети подвійного призначення, що вже летять по Україні зі звичайними боєзарядами.

""Іскандери", "Кинджали", "Калібри" - це засоби подвійного призначення. Тобто коли один чи десяток "Іскандерів" летять до України, ніхто до моменту їхнього падіння не знає, чи вони несуть звичайну вибухівку, чи можуть мати ядерний заряд", - підсумував Мельник.

Ядерні погрози Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу. Наприкінці квітня 2026 року він пригрозив США ядерною зброєю, заявивши, що "боєголовки націлені на них". Медведєв обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ із січня 2020 року.

Погрози російського посадовця вже викликали реакцію у Вашингтоні. У серпні 2025 року президент США Дональд Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни у відповідь на заяви Медведєва. Згодом, наприкінці вересня 2025 року, Трамп назвав його "тупою людиною".

Тезу про превентивний ядерний удар Медведєв озвучує не вперше. Ще у травні 2023 року він погрожував превентивним ядерним ударом з боку Росії. Відтоді РФ ядерну зброю так і не застосувала.

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