Не отримав бажаного: в NYT розповіли, чому розмова з Путіним розчарувала Трампа

Результат телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним не виправдав надій президента США Дональда Трампа. Кремль погодився на часткове перемир’я й висунув низку умов. Про це пише The New York Times.

Путін вперше погодився на обмежене припинення вогню, яке передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру, за умови, що Україна зробить те саме. Однак російський лідер відмовився підтримати ширшу 30-денну зупинку бойових дій, яку пропонували США.

Якщо домовленість щодо енергетичної інфраструктури дійсно буде виконана, це стане першим взаємно узгодженим припиненням атак у війні, яка триває вже три роки. Білий дім охарактеризував цю угоду як можливий перший крок до мирного врегулювання війни.

У виданні зазначили, що обмежене припинення вогню буде вигідним не лише для України, але й для Кремля. Україна останнім часом завдавала потужних ударів по російських нафтогазових об'єктах у глибокому тилу, що ставило під загрозу важливі джерела доходів Москви.

У ході півторагодинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін наголосив, що довгострокове припинення вогню можливе лише за умови повного припинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Фактично, російський лідер вимагає зупинити всю підтримку, яку Київ отримував від США та союзників протягом трьох років війни.

Трамп і віце-президент Джей Д. Венс критикували багатомільярдну допомогу Україні, проте Білий дім не згадав у своєму звіті про цю частину дискусії. Не було також інформації про можливі домовленості щодо територій, які зараз перебувають під окупацією Росії.

Попри те, що Кремль заявив про підтримку часткового перемир’я, Путін висунув низку умов, які для Києва є неприйнятними. Зокрема, російський лідер наполягав на тому, що Україна має зупинити мобілізацію та переозброєння армії.

За словами Трампа, під час розмови з Путіним мали обговорюватися територіальні питання і контроль над атомними електростанціями, зокрема Запорізькою АЕС, яка перебуває під російською окупацією. Проте Білий дім і Кремль не надали жодних деталей щодо цього аспекту перемовин.

У своїй офіційній заяві адміністрація Трампа наголосила на темах, які виходять за межі України, включаючи ситуацію на Близькому Сході та контроль над ядерним озброєнням. Дія останнього чинного договору про обмеження стратегічних озброєнь між США та Росією завершується наступного року, і переговори про його продовження ще не розпочалися.

Для Трампа припинення вогню в Україні може стати першим кроком до значно ширшої нормалізації відносин із Росією. Водночас більшість союзників США в НАТО наполягають на продовженні політики санкцій та військової підтримки України.

Нагадаємо,18 березня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Перемовини тривали близько двох годин. Лідери країн обговорювали можливість завершення російсько-української війни і домовилися про початок мирного процесу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Путіним вони досягли домовленості про негайне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. За його словами, розмова була "дуже хорошою і продуктивною".

Як повідомляв Главред, Путін назвав припинення військової допомоги Україні ключовою умовою для завершення війни. Москва підтримує ініціативу 30-денного перемир’я, висуваючи умови: контроль за припиненням вогню, зупинку мобілізації в Україні та припинення постачання зброї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримує ініціативу про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але у разі порушення Росією домовленостей буде завдано удару у відповідь.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.