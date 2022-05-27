"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війні

Генерал США назвав помилки армії РФ у війні/ Reuters

Планування війни проти України в РФ проводилося на любительському рівні. Російські загарбники упустили багато моментів, і в багатьох речах прорахувалися.

Яких помилок допустилася РФ у війні, пояснив командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках генерал Бен Ходжес в інтерв'ю для марафону "FreeДОМ". За його словами, таких помилок було безліч.

На самому початку широкомасштабного вторгнення росіяни не змогли вимкнути мережу і комунікації в Україні. Тому президент України з Києва записував на телефон і поширював звернення до українців.

"Пам'ятаю, коли я вперше побачив президента Зеленського, здається, це був четвертий день війни, він ходив по Києву і записував звернення на телефон, на мобільний. Я подумав: "Ух ти, як круто. Президент розмовляє зі своїм народом". А потім я подумав: "А якого біса в нього досі працює телефон?" Ну, тобто це була величезна помилка росіян", – розповідає Ходжес.

Ще одна величезна помилка – те, що окупанти не змогли інтегрувати повітряні, сухопутні, військово-морські сили і сили спецоперацій, зазначає американський генерал. Він нагадав, що їхній спецназ українські військові знищили, коли він намагався захопити аеродроми

Планування РФ вторгнення в Україну Ходжес називає любительським.

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому українська влада не попередила населення заздалегідь, що війна точно буде, і не евакуювала мирних мешканців. Зокрема, за його словами, евакуювати таку велику кількість людей просто було нікуди.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що війна може завершитися за тижні за однієї умови – якщо світ об’єднається проти російської агресії проти України.

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